You Should Have Left - zobacz zwiastun horroru z Amandą Seyfried i Kevinem Baconem

W You Should Have Left scenarzysta wraz ze swoją rodziną podróżuje do odległego domu w Alpach, by tam napisać kontynuację swojego wielkiego hitu. Szybko zaczyna żałować swej decyzji.

Universal zaprezentował premierową zapowiedź swojego nowego straszaka, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Daniela Kehlmanna. Theo (Kevin Bacon) to odnoszący sukcesy mężczyzna w średnim wieku; jego małżeństwo ze znacznie młodszą kobietą Susanną (Amanda Seyfried) pęka w szwach, pełne jest skrytości i zazdrości. Starając się naprawić związek, bohaterowie rezerwują sobie urlop w oszałamiającym, odciętym od świata nowoczesnym domu na walijskiej wsi. Wyruszają tam razem ze swoją sześcioletnią córką, Elli. To, co z początku wydaje się idealnym pomysłem, przekształca się w koszmar, gdy Theo zaczyna podejrzewać, że w domu jest ​​złowroga siła.

Zobaczcie zwiastun horroru:

Film został wyreżyserowany przez Davida Koeppa. Scenariusz stworzył także David Koepp, na podstawie powieści Daniela Kehlmanna o tym samym tytule.

You Should Have Left - premiera filmu na VOD już 19 czerwca 2020 roku.