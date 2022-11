Zorro - Antonio Banderas widzi następcę w roli bohatera. Fani wściekli

Źródło: materiały prasowe

Antonio Banderas wcielał się w kultowego Zorro w dwóch filmach: Maska Zorro z 1998 roku oraz Legenda Zorro z 2005 roku. W nowym wywiadzie przyznał, że byłby chętny zagrać w trzeciej części, w której według niego mogłoby dojść do przekazania pałeczki w postaci bycia Zorro.

Zorr0 - kontrowersyjny Banderas

- Jeśli zadzwoniłby do mnie z propozycją zagrania Zorro, zrobiłbym to samo, co Anthony Hopkins zrobił dla mnie, czyli przekazanie pałeczki.

Jednak dalsza część komentarza aktora wzbudziła kontrowersje i wściekłość fanów. Widzi on bowiem w roli następcy Zorro młodego... Toma Hollanda, z którym grali razem w Uncharted. Mają problem z tym, że aktor jest biały, a nie jest Latynosem. Dla wielu idealnym kandydatem byłby Diego Luna z Andora.

- Grałem z nim w Uncharted. Jest bardzo energetyczny, wesoły i ma tę iskrę. Czemu nie?

Na obecną chwilę nie ma jednak planów na zrobienie 3. części serii. Sam Zorro jednak ma mieć przyszłość na małym ekranie. W planach jest kilka seriali. Jeden projekt tworzy Robert Rodriguez, a Wilmer Valderrama pracuje nad serialem dla Disney+.