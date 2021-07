Najlepsze seriale 2021 roku [lista aktualizowana]

fot. Netflix

Najlepsze seriale 2021 roku to artykuł, w którym wymieniamy najlepsze naszym zdaniem produkcje pojawiające się na ekranach. Pod uwagę bierzemy seriale emitowane w telewizji oraz te, mające premiery w platformach streamingowych. Nie zamykamy się na określony gatunek czy formę - znajdzie się tu miejsce dla świetnych seriali rozrywkowych, jak i bardziej poważnych, artystycznych propozycji.

Najlepsze seriale 2021 roku

Jeżeli zobaczycie, że pominęliśmy coś naprawdę dobrego, dajcie znać - sprawdzimy dany tytuł i odpowiemy Wam w komentarzu, czy go dodamy. Biorąc pod uwagę coraz większą ofertę seriali z całego świata w telewizji i rozmaitych serwisach streamingowych, nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, co będzie udostępniane. Mamy nadzieję, że dzięki Wam nie ominiemy niczego wartego uwagi.

Najlepsze Seriale 2021 - styczeń

Cobra Kai - sezon 3

Pierwszy sezon premierowo dostępny na Netfliksie to kolejny etap historii, która dopiero teraz ma szansę trafić w serca. Ta zabawna, a często słodkogorzka opowieść o dekadach rywalizacji nadała znaczenia Johnny'emu, przy czym Daniel stał się trochę czarnym charakterem jego historii. 3. sezon to znów doskonała zabawa nostalgią, humorem. To także emocje, które doprowadzają do kulminacyjnego punktu wrzenia, doskonale zapowiadającego 4. sezon. Zwłaszcza że Kreese dostał więcej czasu i dzięki temu lepiej poznajemy złoczyńcę serii.

Recenzja 3. sezonu Cobra Kai - przeczytaj

Rekrut - sezon 3

Twórcy starali się utrzymać konwencję, która jest lekka, przyjemna i zabawna. To ten aspekt nadal tutaj błyszczy i sprawia, że 3. sezon ogląda się kapitalnie. Gdy trzeba, bawi i angażuje, by w innych momentach poruszać emocje, gdy robi się poważnie w życiu osobistym bohaterów. Niby czasem coś zgrzyta, są niedopracowania, ale to tak drobne elementy, że nie zmieniają wyjątkowości tej produkcji. Obok tego poruszono kwestię Black Lives Matter, jednak twórcy nie poszli w górnolotny moralizatorski ton, pokazując problem oraz potencjalnie rozwiązania. Tym samym w mądry sposób włączyli się do debaty publicznej, jednocześnie dając ciekawe wątki.

Recenzja premiery 3. sezonu Rekruta - przeczytaj

Alice in Borderland - sezon 1

Alice in Borderland to naprawdę dobrze zrealizowany serial, który wciąga i intryguje od początku do samego końca. Niektórzy uważają oglądanie go za guilty pleasure, co pewnie wynika z egzotyki z tego typu rozrywki. Ale wcale tak nie jest. Serial jest na tyle przystępnie nakręcony, że każdy może go polubić i pasjonować się wydarzeniami bez cienia wstydu. Dostarcza odpowiednią dawkę emocji i potrafi szokować.

Recenzja Alice in Borderland - przeczytaj

Zobacz także:

Najlepsze książki 2020

Najlepsze seriale 2020

Najlepsze komiksy 2020

Najlepsze gry 2020

Najlepsze filmy 2020

Najlepsze bajki 2020

Najlepsze polskie filmy 2020

Najgorsze filmy 2020

Najlepsze filmy 2021

Najlepsze książki 2021

Najlepsze gry 2021