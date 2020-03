Najlepsze książki 2020 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze książki 2020 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2020 rok będziemy kompletować listę najlepszych książek, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze powieści, zbiory opowiadań i inne pozycje literackie, po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych książek 2020 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze książki 2020 roku - STYCZEŃ

Oto najlepsze książki ze stycznia 2020 r. w oczach redakcji. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych opinii.

Harlan Coben - O krok za daleko

Kiedy czytasz którąś z kolei książkę tego samego autora, raczej nie powinieneś się spodziewać wielkiego zaskoczenia. No chyba, że czytasz Cobena. U niego rzadko kiedy cokolwiek dzieje się zgodnie ze spodziewanym scenariuszem. Tak jest też w przypadku O krok za daleko.

Hanna Jameson - Ostatni

Kryminał, opowieść postapokaliptyczna, nietypowa historia obyczajowa? W Ostatnim można odnaleźć elementy wszystkich tych gatunków, wymieszanych w różnych proporcjach i skomponowanych w interesującą fabułę.

Louisa May Alcott - Małe kobietki

Louisa May Alcott to amerykańska pisarka i pionierka feminizmu, której światową sławę przyniosła powieść Małe kobietki. Historia po raz pierwszy została wydana w latach 60. XIX wieku. Opowieść oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia autorki oraz jej sióstr i dotyczy lat spędzonych w Concord w Massachusetts.

Łukasz Orbitowski - Stelaż

Stelaż to barwna, pełna humoru opowieść, choć płynące z niej wnioski wcale tak zabawne nie są. Orbitowskiemu udało się zaobserwować i uwypuklić obecne w społeczeństwie sytuacje i na ich bazie stworzyć udane dzieło.

Najlepsze książki 2020 roku - LUTY

Oto najlepsze książki z lutego 2020 r. w oczach redakcji. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych opinii.

Waldemar Morawiec - Psy 2.5. W imię miłości

Psy 2.5. W imię miłości to Psy, na jakie zasłużyliśmy, ale jakich niestety nie było nam dane zobaczyć w kinie. Rzadko się zdarza, by uzupełnienie historii było lepsze od prawowitej kontynuacji, ale tak stało się w tym przypadku. I bardzo się z tego cieszę, bo fani tego potrzebowali.

Joe Haldeman - Wieczna wojna

Haldeman w swojej powieści dużo miejsca poświęca ludzkości i przemianom, jakie następują podczas kolejnych, coraz dłuższych nieobecności bohatera na Ziemi. Kryzysy gospodarcze, przeludnienie, coraz bardziej niezrozumiała polityka społeczna, wzrost przestępczości – Ziemia Williama już nigdy nie będzie tym ukochanym zakątkiem wartym obrony.

Margaret Atwood - Testamenty

Nowa powieść Margaret Atwood to oczekiwana historia upadku Gileadu. Ichoć wiadomo było, że książka nie spełni oczekiwań, to nadal warto ją przeczytać. Jednak ci, którzy oczekują thrillera politycznego o końcu dyktatury, bardzo się zawiodą, bo Atwood skupia się na tym, co dla niej najważniejsze – opowiadaniu historii jednostek.

Marcin Mortka - Żółte ślepia

Żółte ślepia to bardzo dobra powieść fantastyczno-historyczna. Marcin Mortka zaprasza czytelników do świata, w którym magia i religia toczą bój, a dookoła tego chodzą sobie słowiańskie stwory.

Tom Clancy - Czas patriotów

Czas patriotów trzyma w napięciu, narracja jest dynamiczna, a nowe fakty pojawiają się często, co posuwa fabułę do przodu. Clancy świetnie wyczuwa czego w danej chwili potrzebuje czytelnik, by nadal był zainteresowany historią.

Najlepsze książki 2020 roku - MARZEC

Oto najlepsze książki z marca 2020 r. w oczach redakcji. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych opinii.

Raphael Bob-Waksberg potrafi jak nikt inny snuć szczere opowieści o życiu, dzieląc się trafnymi spostrzeżeniami, przy pełnej świadomości, że na najważniejsze pytania nikt z nas nie zna i nie znajdzie odpowiedzi. Koniec końców artysta składa nam na ręce prawdę, a my płaczemy i śmiejemy się - bo płacz i śmiech są przecież najprawdziwsze.

Marta Kisiel - Płacz

To znakomita kontynuacja cyklu, splatająca losy sędziwych sióstr Bolesnych (byłych mojr) z kobietami rodziny Sternów, zegarmistrzem Gerdem i scytyjskim strzygoniem, niezwykła zarówno pod względem wątków współczesnych, tła historycznego, jak i kwestii nadprzyrodzonych.