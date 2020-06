Najlepsze bajki 2020 roku (lista aktualizowana)

fot. Pixar

Najlepsze bajki 2020 roku to artykuł, w którym, jak co roku, wymieniamy naszym zdaniem najlepsze animowane propozycje pojawiające się w ciągu 12 miesięcy. Pod uwagę bierzemy filmy animowane wyświetlane na ekranach kin oraz mające premiery w platformach streamingowych.

Z uwagi na pandemię koronawirusa niektóre premiery zostały opóźnione, ale nadal pojawia się trochę dobrych i godnych polecenia bajek, które dostarczą rozrywkę fanom w każdym wieku.

Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany przynajmniej raz w miesiącu. Po to, abyśmy na koniec roku mogli przedstawić pełne zestawienie dobrych animowanych propozycji.

Najlepsze bajki 2020 roku

Liczmy, że nasze zestawienie filmów, które wysoko oceniamy przypadnie Wam do gustu i będziecie korzystać oraz polecać znajomym. Jeśli zauważycie, że pominęliśmy coś naprawdę wybitnego, dajcie znać - sprawdzimy dany tytuł i odpowiemy Wam w komentarzu, czy go dodamy. Biorąc pod uwagę coraz większą ofertę filmów w VOD, nie jest wykluczone, że siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, co będzie mieć premiery. A tak dzięki Wam mamy nadzieję nie ominąć czegoś wartościowego.

Naprzód

Disney/Pixar zaprezentował bardzo pomysłową animację o dwóch braciach, którzy są elfami. Obaj postanawiają wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby móc doprowadzić do spotkania ze swoim tatą. Po drodze przekonują się, że magia wciąż jest obecna w ich świecie.

Recenzja filmu Naprzód - przeczytaj

Trolle 2

Tytułowe trolle to przepełnione radością życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi włosami, układającymi się w niezwykłe fryzury. W drugiej odsłonie rozśpiewane trolle odkrywają istnienie innych wiosek z podobnymi do nich stworkami, gdzie panują zupełnie inne gatunki muzyczne.

Recenzja filmu Trolle 2 - przeczytaj

Rodzeństwo Willoughby

Fabuła skupia się na czwórce rodzeństwa Willoughbych, którzy zostali porzuceni przez samolubnych dorosłych. W świetnie ocenianej animacji Netflixa, widzowie zobaczą starania głównych bohaterów, którzy będą musieli dostosować swoje staroświeckie przekonania do współczesnego świata. Czy uda im się stworzyć nowoczesną rodzinę? Historia opiera się na powieści pisarki Lois Lowry.

Recenzja filmu Rodzeństwo Willoughby - przeczytaj

Justice League Dark: Apokolips War

Justice League Dark: Apokolips War to szesnasty film DC Animated Movie Universe i zarazem ostatnia odsłona tego uniwersum, czyli jego wielki finał. To również bezpośrednia kontynuacja animacji Liga Sprawiedliwych: Wojna z 2014 roku. W filmie Constantine, Superman i Raven gromadzą siły największych bohaterów Ziemi, aby zaatakować Darkseida, tyrana z planety Apokolips i uratować świat przed zagładą.

Recenzja filmu Justice League Dark: Apokolips War - przeczytaj

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge to animacja oparta na słynnej serii bijatyk. W filmie zobaczymy turniej walki decydujący o losach Ziemi. Raiden zbiera drużynę największych wojowników planety, aby powstrzymać demonicznego Shang Tsunga w ostatecznej bitwie - Mortal Kombat.

Recenzja filmu Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - przeczytaj

