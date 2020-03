Najlepsze komiksy 2020 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze komiksy 2020 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2020 rok będziemy kompletować listę najlepszych komiksów, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze komiksy - zarówno pojedyncze pozycje, jak i części serii - po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych komiksów 2020 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze komiksy 2020 roku - STYCZEŃ

Oto najlepsze komiksy ze stycznia 2020 r. w oczach redakcji. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych opinii.

Mister Miracle to komiks niepowtarzalny, który w nowatorski sposób łączy ze sobą: dramat rodzinny, superbohaterskie motywy, psychiczny upadek tytułowego bohatera, a także piekło wojennej zawieruchy i rodowe fatum. Przygotujcie się na potężny zastrzyk nostalgii, tragedii i czystych fantasmagorii. Obok tragicznego losu Scotta Free wprost trudno przejść obojętnie.

Avengers. I wojna Kanga. Tom 4 przy przyjęciu odpowiedniej perspektywy może stać się komiksem, którego lektura stanie się dla Was czystą przyjemnością. Wszystko zależy od tego, czy w świecie powieści graficznych Marvela w pierwszej kolejności szukacie wartkiej akcji - jeśli tak, Mark Waid ma jej dla czytelnika całe spektrum.

Najlepsze komiksy 2020 roku - LUTY

Oto najlepsze komiksy z lutego 2020 r. w oczach redakcji. Lista będzie aktualizowana wraz z pojawianiem się nowych opinii.

W 2018 roku, po kilkunastu latach przerwy, prawa do postaci Conana po udanych występach w Dark Horse Comics wróciły do Marvela. Ci, którzy obawiali się o jakość opowieści o Cymeryjczyku, mogą być spokojni. Nowa seria ze scenariuszem Jasona Aarona jest po prostu znakomita.

Wojna królów. Preludium to komiks, który naprawdę dobrze sprawdza się jako uwertura do kosmicznego wydarzenia o potężnej skali oddziaływania. Coś dla siebie znajdą tu i miłośnicy międzygwiezdnych przygód, i ci szukający w opowieściach o superbohaterach czegoś więcej.