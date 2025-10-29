HUAWEI WATCH Ultimate 2, czyli płetwonurek we fraku

fot. naEKRANIE.pl

Czy można ulepszyć produkt, który nosi nazwę „Ultimate”? Według Huawei odpowiedzią nie było po prostu dodanie cyfry „2” na opakowaniu i uznanie sprawy za załatwioną. Zamiast tego stworzyli technologicznego arcymistrza, który łączy w sobie oszałamiającą elegancję szwajcarskiego zegarka z wytrzymałością i funkcjonalnością komputera dla nurka głębinowego.

Stworzony z futurystycznych materiałów

To nie jest plastik ani zwykła stal; ma on uspokajającą wagę i solidność, które świadczą o jakości. Zrozumiesz to w momencie wzięcia Ultimate 2 do ręki. Koperta zegarka jest wykonana z płynnego metalu na bazie cyrkonu – egzotycznego materiału, który zazwyczaj spotykany jest w lotnictwie lub innych kosztownych mechanicznych arcydziełach. Efekt? Stop, który jest 8,7 razy bardziej odporny na korozję niż standardowa stal nierdzewna, a jednocześnie 4,5 razy mocniejszy i 2,5 razy twardszy. No i wygląda naprawdę genialnie!

Ale na tym wyjątkowe materiały się nie kończą. Niebiesko-biały bezel wokół ekranu wykonany jest z błyszczącej ceramiki nanokrystalicznej, wyświetlacz chroni odporne na zarysowania szkło szafirowe, a tylna część koperty jest również ceramiczna, dzięki czemu jest całkowicie hipoalergiczna dla skóry. Ważący 80,5 grama zegarek jest wyczuwalny na nadgarstku, nieustannie przypominając o potędze inżynierii, którą nosisz. Chociaż osoby o smuklejszych nadgarstkach mogą uznać kopertę o średnicy 48,5 mm za dość przytłaczającą, dla docelowych odbiorców duży rozmiar jest zaletą, a nie wadą. Zegarek jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: eleganckiej czarnej (3 549 zł) z paskiem fluoroelastomerowym i dodatkowym z wegańskiej skóry w prezencie oraz marynistycznej niebieskiej (3 999 zł), która oprócz dopasowanego kolorystycznie paska ma też dodatkową bardzo wysokiej jakości bransoletę z tytanu widoczną na zdjęciach. Przy zakupie swojego flagowego smartwatcha Huawei dodaje w prezencie słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeBuds Pro 4 o wartości 649 zł.

Ekran jasny, jak słońce

Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z dostrzeżeniem informacji wyświetlanych na tarczy smartwatcha w jasnym świetle słonecznym, to Ultimate 2 na zawsze położy kres takim problemom. Wspaniały 1,5-calowy wyświetlacz LTPO 2.0 AMOLED charakteryzuje się oszałamiającą jasnością 3500 nitów. To nie tylko „jasność”; to niekwestionowany rekord świata w dziedzinie smartwatchy, dzięki czemu bezpośrednie, ostre światło słoneczne nie zmniejsza zauważalnie czytelności tarczy zegarka. Rozdzielczość 466 x 466 pikseli przekładająca się na zagęszczenie pikseli około 310 ppi sprawia, że wszystko jest ostre jak brzytwa, a zaawansowana technologia LTPO2 inteligentnie dostosowuje częstotliwość odświeżania, aby oszczędzać energię. Co niestety wychodzi czasami na zdjęciach w postaci ciemniejszych smug widocznego odświeżania. Jednak na żywo ludzkie oko nie jest w stanie tego uchwycić i obraz wygląda olśniewająco.

Podwodna komunikacja

Tutaj Ultimate 2 pozostawia konkurencję w tyle i wkracza w sferę filmów o superszpiegach. Najważniejszą nową funkcją jest podwodna komunikacja sonarowa – pierwsza tego typu funkcja w smartwatchu na świecie. Wykorzystując fale dźwiękowe, zegarek umożliwia nurkom wysyłanie i odbieranie predefiniowanych wiadomości tekstowych i emotikonów w odległości do 30 metrów pod wodą. Przed nurkowaniem możesz skonfigurować swoją grupę, przetestować komunikację i dostosować wiadomości. W sytuacji awaryjnej dedykowana funkcja SOS może nadawać sygnał na odległość do 60 metrów, który może być przekazywany przez innych nurków, aby dodatkowo zwiększyć zasięg.

Ultimate 2 może pochwalić się poważnymi certyfikatami nurkowymi, w tym ISO 22810 i EN 13319 dla zanurzeń do 150 metrów. To o pełne 50 metrów głębiej niż jego poprzednik i znacznie więcej niż oferuje konkurencja. Co jeszcze bardziej imponujące, Ultimate 2 pozostaje w pełni funkcjonalny na tej głębokości – łącznie z mikrofonem i głośnikiem. Wykorzystuje profesjonalny algorytm dekompresyjny Bühlmann ZHL-16C i oferuje dedykowane tryby dla nurkowania rekreacyjnego, technicznego, akwalungowego i swobodnego, śledząc wszystkie krytyczne parametry, od głębokości i czasu do limitu bezdekompresyjnego (NDL).

Osobiste laboratorium zdrowia

Ultimate 2 wyposażony jest w nowy czujnik X-TAP, umieszczony z boku między koronką a dolnym przyciskiem funkcyjnym. Wystarczy położyć na nim palec wskazujący, a zegarek rozpocznie kompleksowe 60-sekundowe badanie stanu zdrowia, analizując 11 kluczowych wskaźników. Obejmują one:

EKG (elektrokardiogram)

Zmienność rytmu serca (HRV)

Nasycenie krwi tlenem (SpO2)

Sztywność tętnic

Poziom stresu

Temperatura skóry

Stan układu oddechowego

W połączeniu z modułem TruSense na spodzie koperty czujnik X-TAP zapewnia poziom dokładności, o którym poprzednie generacje mogły tylko pomarzyć. Jest to poparte pełnym zestawem narzędzi monitorujących, w tym także zaawansowanym śledzeniem snu z wykrywaniem bezdechu sennego i ciągłym monitorowaniem tętna.

Nowością jest też analiza fali tętna z funkcją wykrywania migotania przedsionków, która w ciągu zaledwie 45 sekund badania pozwala wykryć objawy arytmii serca.

Dobrze wypozycjonowany

Dla poszukiwaczy przygód precyzja pozycjonowania jest sprawą najwyższej wagi. Nowy system pozycjonowania Sunflower to rozwiązanie wykorzystujące dwuzakresowe sygnały z pięciu głównych sieci satelitarnych (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), aby zapewnić 99% dokładność porównywalną z profesjonalnymi urządzeniami nawigacyjnymi. Specjalistyczny system antenowy Gap zapewnia stałe połączenie, niezależnie od tego, czy poruszamy się po miejskich kanionach, górskich dolinach, czy pod wodą.

Ten profesjonalny GPS zasila tryb wyprawowy zegarka, specjalny zestaw funkcji dla turystów i alpinistów. Dostępny za pomocą osobnego przycisku, pozwala umieścić do 500 znaczników GPS, które niczym okruszki chleba poprowadzą nas z powrotem do punktu wyjścia. Po drodze Ultimate 2 będzie monitorował wysokość npm, ciśnienie barometryczne i poziom SpO2, zapewniając bezpieczeństwo na dużych wysokościach.

Cyfrowy caddie i trener golfa

Golfiści mogą liczyć na prawdziwie pierwszorzędne wrażenia. Zegarek ma fabrycznie zainstalowane mapy ponad 17 000 pól golfowych na całym świecie. Zaawansowany tryb pola golfowego zapewnia panoramiczny widok przeszkód w 3D, oblicza odległości z uwzględnieniem nachylenia (funkcja Plays-Like), a nawet oferuje AI Caddie, który rekomenduje kije golfowe na podstawie pozycji i ukształtowania terenu. Ale Ultimate 2 to nie zadowala i idzie jeszcze dalej, oferując szczegółową analizę zamachu (tempo, prędkość, czas zamachu) i cyfrową kartę wyników. Gdybym nagle zapragnął grać w golfa, ten zegarek byłby moim wyborem.

Króliczek Energizera wśród smartwatchy

Największą słabością współczesnych smartwatchy jest żywotność baterii. HUAWEI WATCH Ultimate 2 eliminuje ten problem dzięki potężnej baterii o pojemności 867 mAh z wysoką zawartością krzemu, co stanowi ogromny skok w stosunku do 530 mAh w poprzednim modelu. Oficjalne dane są imponujące:

4,5 dnia typowego użytkowania z systemem Android (3,5 dnia z systemem iOS)

3 dni z włączonym wyświetlaczem Always-On Display

11 dni w trybie oszczędzania energii

40 godzin ciągłego śledzenia GPS

W rzeczywistym intensywnym użytkowaniu – z włączonym Always-on-Display, mierzonymi wszystkimi wskaźnikami zdrowia i snu oraz codziennymi spacerami z GPS – zegarek zapewnił solidne 60 godzin pracy na jednym ładowaniu. Kiedy w końcu trzeba go naładować, szybkie ładowanie bezprzewodowe pozwala przywrócić 100% naładowania w około 60 minut. Przeciętny powerbank o pojemności 10 000 mAh pozwoli używać Ultimate 2 przez blisko dwa miesiące!

Inteligentny, połączony i niezależny

Ultimate 2 oferuje pełną obsługę eSIM, dzięki czemu może działać niezależnie od telefonu w zakresie połączeń i danych. Wbudowany głośnik jest zaskakująco głośny i czysty, a jakość mikrofonu jest doskonała – rozmówcy twierdzą, że nie zauważają różnicy w porównaniu z bezpośrednią rozmową telefoniczną.

Dzięki systemowi HarmonyOS 5.1 ma on istotną przewagę nad swoim największym konkurentem: jest kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS. Chociaż AppGallery firmy Huawei wciąż się rozwija, zawiera wszystkie niezbędne funkcje, w tym synchronizację z Kalendarzem Google, sterowanie Spotify i aplikacje nawigacyjne. Pełna klawiatura QWERTY pozwala nawet odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z nadgarstka.

Dodatkowo aplikacja Portfel Quicko pozwala płacić bezdotykowo za pomocą smartwatcha, co może się przydać, jeżeli nie chcemy się dodatkowo obciążać smartfonem lub portfelem podczas porannego treningu.

Gdzie jest haczyk?

Żadne urządzenie nie jest idealne, ale Ultimate 2 wad ma wyjątkowo niewiele. Najpoważniejszą jest cena, zaczynająca się od 3 499 zł. Czy jest to opłacalny wydatek? Zależy to wyłącznie od tego, jak bardzo cenisz sobie unikalne połączenie designu, wysokiej jakości materiałów, wyjątkowej wytrzymałości i funkcji nurkowych, wyprawowych lub golfowych. Duża, męska koperta o średnicy 48,5 mm i spora waga 80,5 grama też nie każdemu będą odpowiadać, a ekosystem aplikacji, choć nieustannie rozwijany, nadal pozostaje nieco w tyle za konkurencją.

Podsumowanie naEKRANIE

HUAWEI WATCH Ultimate 2 nie jest smartwatchem dla każdego. I to jest jego największa zaleta. Jest to bezkompromisowe urządzenie klasy premium, stworzone dla tych, którzy wymagają absolutnie najlepszego.

Jeśli jesteś nurkiem, golfistą, miłośnikiem górskich przygód lub po prostu koneserem technologii, który szuka luksusowego smartwatcha z najlepszą baterią i najjaśniejszym ekranem na rynku, to jest to zegarek dla Ciebie. Materiały są znakomite, wykonanie bezbłędne, a funkcje konkurują z najlepszymi w każdej kategorii.

Dla przeciętnego użytkownika, który potrzebuje tylko prostych powiadomień i śledzenia kroków, jest to jednak przesada; HUAWEI WATCH GT6 Pro będzie zapewne lepszym, a na pewno bardziej ekonomicznym wyborem. Jeśli jednak jesteś gotów zainwestować w naprawdę wyjątkową technologię, HUAWEI WATCH Ultimate 2 to jest to – naprawdę najlepszy smartwatch – pod względem możliwości, aspiracji i każdego detalu wykonania.

Wyjątkowy zegarek dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie możliwości, jakość i autonomię. Cena i rozmiar mogą zniechęcić niektórych, ale ci, którzy się zdecydują, otrzymają jedno z najlepszych urządzeń do noszenia dostępnych obecnie na rynku.