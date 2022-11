Najlepsze oryginalne historie z filmów. Wyobraźnia tych scenarzystów nie zna granic

fot. materiały promocyjne

Mówi się, że najlepsze historie pisze życie, a najwięcej mądrości jest książkach. Nic więc dziwnego, że filmowcy tak chętnie sięgają po prawdziwe wydarzenia i adaptacje wielkiej literatury. W ten sposób powstają wielkie filmowe dzieła, ale co z produkcjami, które bazują na oryginalnych scenariuszach? Napisanie wspaniałej filmowej opowieści, która dorówna literackim dziełom jest olbrzymim wyzwaniem. Scenariusz to bardzo specyficzne medium, wymagające od wyobraźni twórców zaangażowania na wielu płaszczyznach. Dialogi muszą być atrakcyjne dla szerokiej widowni, poszczególne sceny bogate w interesujące szczegóły i plastyczne, a nad wszystkim powinna unosić się uniwersalna prawda o życiu. Najwięksi scenarzyści są więc zarówno genialnymi literatami, jak i mistrzami X muzy. To oni przecież tworzą historie, które później wizualizują reżyserzy. W poniższym zestawieniu znajdują się oryginalne filmowego historie, które szczególnie zapadły nam w pamięć. Opowieści pełne doskonałych pomysłów wyjściowych, mądrych dialogów i zaskakujących zwrotów akcji. Część z nich na pewno znacie, inne mogą się okazać dla Was dobrą rekomendacją. Rzućcie okiem - każdy z tych obrazów zabierze Was we wspaniałą fabularną podróż.

Najlepsze oryginalne historie z filmów

Pulp Fiction - legendarna opowieść o dwóch gangsterach, bokserze, tajemniczej walizce i niefortunnym napadzie na kawiarnię.

m