Świąteczny prezentownik naEKRANIE: propozycje wydawnictwa Mięta

Mięta

Reklama

W ofercie wydawnictwa Mięta możecie znaleźć zróżnicowane propozycje zarówno dla młodszych, jak i starszych czytelników. Są powieści obyczajowe, humorystyczne, ale też wywołujące ciarki na plecach. Jednym słowem dla każdego coś miłego.

Poniżej znajdziecie wybrane propozycje prezentowe wydawnictwa Mięta będące przekrojem przez jego ofertę wydawniczą.

Stasiek, jeszcze chwilkę - MAŁGORZATA ZIELASKIEWICZ

Ciepła, szalona i wzruszająca opowieść o staruszce mającej… maszynkę do robienia pieniędzy.

Henia to urocza staruszka w kolorowym kapeluszu, posiadaczka tajemniczej maszynki do robienia pieniędzy, dzięki której pomaga światu. Podczas rozmowy ze swoim zmarłym mężem kobieta upewnia się, że niedługo umrze. Wyrusza zatem w podróż, aby wziąć sprawy śmierci w swoje ręce i znaleźć godnego następcę, który przejmie maszynkę. Po drodze zbiera drużynę barwnych postaci, gubi maszynkę, bierze udział w wyścigu hulajnogą, a także odwiedza zaplecze pewnego lombardu i melinę z nagą niewiastą.

Książkę możesz kupić TUTAJ.

Źródło: Mięta

Walerka i bohaterki Jastry - DARIA KASZUBOWSKA

Czy największą przygodę można przeżyć w… szkole?

Walerka i bohaterki Jastry to druga część serii Borkowie i kaszubskie przygody.

Franc, Walerka, Otylka i Bruno Borkowie mieszkają na Kaszubach od dwóch lat, ale niewiedzą jeszcze wszystkiego o tej krainie i każdego dnia odkrywają fascynujące rzeczy.

Niestety, nie wszyscy życzą Kaszubom dobrze. Aryman nieustannie próbuje je zniszczyć.

Tym razem przeciwnik zaatakuje tak sprytnie, że aby go przechytrzyć, trzeba będzie działać w przebraniu. Ale co to dla rodzeństwa Borków i ich przyjaciół…

Książkę możesz kupić TUTAJ.

Źródło: Mięta

Mała draka w fińskiej dzielnicy - MARTA KISIEL

Uwaga na babcie! Czasem skrywają przed światem wiele tajemnic!

Sława Żmijan powraca do rodzinnego miasteczka, dźwigając samotny plecak i poczucie życiowej porażki. Na szczęście w Starym Deszcznie wszystko jest na swoim miejscu: fińskie domki, ukochane babcie – własne i przysposobione, przyjaciele z dzieciństwa, gadające chodniki…

Okej, no może tak nie do końca wszystko.

W samym środku lata w sielskim miasteczku niespodziewanie wyrasta mała draka nie z tego świata, a pytania mnożą się jedno za drugim. Dlaczego fińskie domki są fińskie? Rosół z lubczykiem czy bez? Co łączy dzień wagarowicza i międzynarodowy dzień geodety? Skąd szczuropodobne włochate ziemniaczki grasujące na ulicach Starego Deszczna? A przede wszystkim – jakie tajemnice skrywają przed światem wielce szanowne babcie z fińskiej dzielnicy?

Sława i spółka muszą jak najszybciej znaleźć odpowiedź, bo pewne sekrety mogą kogoś kosztować życie.

Znowu.

Książkę możesz kupić TUTAJ.

Źródło: Mięta

Grzechòt - MACIEJ LEWANDOWSKI

Dziecięca ciekawość potrafi zwieść na manowce.

W ciepłe wakacje młody Jakub przedziera się przez ogrodzenie na działkę zwariowanego sąsiada, o którym krążą legendy. W jego starym sadzie znajduje szopę, a w niej pozbawione kół czarne auto. Utracona kropla krwi to według Kuby niewielka cena za błyskotkę ukradzioną z pakamery. Do czasu… Metaliczny smak juchy obudzi bestię w czarnym pojeździe.

Grzechòt to trzymająca w napięciu opowieść zabierająca czytelnika do dawnych, dziecięcych wspomnień. Co by było, gdybyśmy kiedyś nie posłuchali rodziców i zbliżyli się do czarnej wołgi?

Książkę możesz kupić TUTAJ.

Źródło: Mięta

Urocznik - KATARZYNA BERENIKA MISZCZUK

Kalendarz na zaklęcia, uroki i marzenia.

Urocznik to połączenie uniwersalnego kalendarza, minikompendium wiedzy, której nie powstydziłyby się żadna szeptucha i czarownica, oraz miejsce na Twoje tajne przepisy i notatki. Dodatkowo znajdziesz w nim dwa niepublikowane wcześniej opowiadania: Na rozstaju i Czerwony Panek.

Niezbędnik każdej czarownicy i czarownika!

Na rozstaju to tekst o przygodach grupy młodych ludzi, którzy zawarli dość kłopotliwą znajomość z pewnym właścicielem baru na rozstaju dróg.

Czerwony Panek to historia Mirki i Jagi, bohaterek dobrze wszystkim znanej serii Kwiat paproci. Młode kobiety zmierzą się z lokalną legendą, która okazuje się całkiem żywa, a na dodatek krwiożercza.

Książkę możesz kupić TUTAJ.

Źródło: Mięta

Małe Licho i krok w nieznane - MARTA KISIEL

Książka Roku 2022 w plebiscycie portalu Lubimyczytac.pl w kategorii literatura dziecięca. Najciekawsza polska książka 2022 roku w plebiscycie Ostatniej Tawerny.

Nadchodzi czas Wielkich Zmian – ku równie wielkiemu niezadowoleniu Bożydara Antoniego Jekiełłka. Tomek zmienia imidż, Zmyłka obcięła włosy i wcale nie żałuje, Witek znów nie chce z nim gadać, a mama zaczyna naprawdę pleść od rzeczy… I tylko Tsadkiel wciąż pozostaje perfekcyjnym sobą, chociaż mógłby dla odmiany odpuścić.

Lecz w tym całym zamieszaniu z matematyką i innymi przykrościami nawet posągowemu aniołowi stróżowi umyka, że zapomniane niebezpieczeństwo czyha tuż za progiem. I że wyciągnęło już po kogoś swoje chciwe łapsko. Żeby uratować świat, który kocha, Bożek musi wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło. Do pewnego ceglanego domu z gotycką wieżyczką…

Książkę możesz kupić TUTAJ.