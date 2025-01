Wilczym śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - recenzja książki

fot. Gamebook

Wilczym śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon to książka autorstwa Zbigniewa Jankowskiego, dziennikarza, który od lat związany jest z branżą gier. Skupia się on tutaj na historii powstania Wiedźmina 3, a więc prawdziwego fenomenu i jednej z najpopularniejszych polskich gier w historii. Nie jest to jednak ani zbiór suchych faktów podanych bez słowa wyjaśnienia, ani też spisanie wszystkiego tego, co od dawna znaleźć można w sieci. Jankowski przeprowadził trwające kilkadziesiąt godzin rozmowy z reżyserem, projektantami, artystami i programistami, a następnie zaserwował to czytelnikom w atrakcyjny sposób. Mamy więc tutaj do czynienia nie z wątpliwej jakości plotkami czy przeciekami, a informacjami pozyskanymi bezpośrednio z zaufanych źródeł.

Wilczym śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3 opowiada nie tylko o samej gry, ale też o osobach zaangażowanych w jej powstawanie. Znalazło się tu sporo przestrzeni na opowieści o tych, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania jednej z najlepiej ocenianych gier RPG wszech czasów. Czytelnicy mogą dowiedzieć się między innymi, czym Konrad Tomaszkiewicz, Arkadiusz Borowik czy Marcin Przybyłowicz zajmowali się wcześniej, nim rozpoczęli współpracę z CD Projektem, a także jak potoczyły się ich dalsze losy w studiu.

Przy pisaniu tego typu książki bardzo łatwo było wpaść w pułapkę i – świadomie lub też nie – stworzyć laurkę dla firmy CD Projekt. Można było skupić się tylko na sukcesach i przedstawiać wszystko w jasnych barwach. Na szczęście Zbigniew Jankowski nie zdecydował się na taki krok. Nie pominął tych nieco trudniejszych tematów, np. problemów z rozwijaniem kilku projektów jednocześnie czy z koniecznością zmiany silnika. Książka wiele na tym zyskuje. Wypada dużo bardziej autentycznie i pokazuje, jak trudna (choć jednocześnie satysfakcjonująca) bywa praca w branży, która wielu odbiorcom może wydawać się spełnieniem marzeń.

W książce znalazło się także mnóstw zaskakujących ciekawostek dotyczących produkcji trzeciego Wiedźmina. Przyznam szczerze, że gdyby nie ta lektura, to nigdy nie domyśliłbym się, że istniał jakiś punkt wspólny między tą grą a popularnym swego czasu serialem Rodzina zastępcza... Takich niespodzianek jest tutaj zdecydowanie więcej.

Wilczym śladem... to świetna propozycja nie tylko dla fanów Wiedźmina 3, ale też dla wszystkich osób, które chciałyby zajrzeć za kulisy gamedevu lub rozważają karierę w tej branży. Choć książka opiera się na rozmowach ze specjalistami, to napisano ją przystępnym i łatwym do zrozumienia językiem. Branżowe pojęcia pojawiają się sporadycznie, a trudniejsze słowa są przez autora wyjaśniane. Wszystko to w połączeniu ze sporą liczbą faktów i dość zaskakującymi ciekawostkami sprawia, że całość czyta się szybko, lekko i przyjemnie.