fot. materiały prasowe

Cary Fukunaga, reżyser Nie czas umierać oraz 1. sezonu serialu Detektyw, zaadaptuje książkę bestsellerowego, norweskiego pisarza, Jo Nesbø, czyli Blood On Snow. W jego produkcji główne role zagrają Aaron Taylor-Johnson oraz Tom Hardy. Jest to o tyle wyjątkowa sytuacja, że o ile powstało już wiele adaptacji twórczości autora, to rzadko brał on bezpośredni udział w pisaniu scenariusza. Tu właśnie on się nim zajmuje, a swoje poprawki wprowadzi Ben Power.

Historia opowiada o walce dwóch gangów w Oslo w latach 70. Tom Hardy wcieli się w Fishermana, przywódcę jednego z nich. Stanie naprzeciw niejakiego Hoffmana. Aaron Taylor-Johnson wcieli się w Olava, zabójcę na zlecenie.

Blood On Snow - opis fabuły

Zaufany zabójca Hoffmana, Olav, to lodowaty, skuteczny morderca, idealny do tej roboty. Jednak pod jego bezlitosną powłoką leży niespodziewana inteligencja i niezmącony kodeks moralny ukształtowany przez skomplikowane dzieciństwo. Kiedy Hoffman zleca morderstwo własnej żony, moralność Olava walczy z jego lojalnością. Zamiast pociągnąć za spust, wymyśla on plan, który ma na celu sprawić, że to jego Hoffman będzie chciał zabić. Nie mając gdzie uciec, Olav zawiera niełatwe sojusze, które stawiają go w samym centrum wojny gangów w Oslo. Niegdyś brutal, a teraz nietypowy bohater w świecie, gdzie żaden dobry uczynek nie pozostaje bez kary.