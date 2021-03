Attack on Titan - zwiastun finału 4. sezonu

fot. MAPPA

4. sezon anime Attack on Titan zbliża się wielkimi krokami do końca. Pozostały już tylko 3 odcinki do zakończenia finałowej serii. Jednak fani mangi, na podstawie której powstała ta niezwykle popularna animacja wiedzą, że w historii Erena jest jeszcze wiele do opowiedzenia. To budzi pytanie czy studio MAPPA planuje zamknąć serial ze zmienionym zakończeniem fabuły czy może kontynuacja nastąpi w formie filmu pełnometrażowego. Żadne informacje na ten temat nie zostały ogłoszone.

Zamiast tego do sieci trafił zwiastun finału serialu. Niewątpliwie rozbudza emocje i oczekiwania względem ostatnich odcinków, lecz nie pokazuje żadnych nowych scen. Trailer jest pewnego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń, które widzowie zobaczyli w 4. sezonie.

Rozkład ostatnich odcinków Attack on Titan:

Odcinek 14 - "Przemoc" (premiera 14 marca)

Odcinek 15 - "Jeden ratunek" (premiera 21 marca)

Odcinek 16 - "Niebo i Ziemia" (premiera 28 marca)

Przypomnijmy, że manga Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), której autorem jest Hajime Isayama, również dobiega końca. Ostatni rozdział (nr 139) zostanie opublikowany 9 kwietnia w majowym wydaniu magazynu Bessatsu Shonen. Z kolei 34. tom z ostatnimi rozdziałami trafi do sprzedaży 9 czerwca w Japonii.