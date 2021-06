Black Panther: Wakanda Forever - Namor wreszcie w MCU? Plotki o obsadzeniu legendarnego władcy Atlantydy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Legendarny władca Atlantydy i jeden z pierwszych superbohaterów w historii Marvela, jest jedną z najbardziej pożądanych przez fanów MCU postaci. Już od jakiegoś czasu spekuluje się, że Namor Sub-Mariner miałby pojawić się w 4. fazie Kinowego Uniwersum Marvela, a najlepszym do tego miejscem wydaje się film Czarna Pantera 2. W nim według fanów mogłoby dojść do starcia dwóch królestw: tytułowej Wakandy i oczywiście Atlantydy.

Taki obrót spraw sugeruje nowa plotka podana przez serwis The Illuminerdi. Portal ujawnia, że Tenoch Huerta (Narcos: Meksyk) ma wcielić się w antagonistę filmu, którym będzie właśnie jeden z najstarszych bohaterów Marvela. W produkcji mielibyśmy zobaczyć także Namorę, kuzynkę Namora oraz Attuma, atlantydzkiego wojownika. Informacje te należy jednak oczywiście traktować w kategoriach plotek, ponieważ mimo sprawdzających się informacji z tego źródła, wciąż nie jest to portal pokroju Deadline lub The Hollywood Reporter.

Przypomnijmy, że za kamerą powróci Ryan Coogler, który odpowiedzialny będzie także za scenariusz. W wyniku niespodziewanej śmierci Chadwicka Bosemana, tytułowej gwiazdy widowiska, scenariusz wymagał przepisania. Być może jednak od początku planowano, że dojdzie w filmie do starcia dwóch królestw.

Premiera filmu 8 lipca 2022 roku.