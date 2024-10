Kto przedstawił Disneyowi pomysł na spin-off Czarodziejów z Waverly Place? Ekranowe rodzeństwo połączyło siły

Fot. Disney

Selena Gomez i David Henrie opowiedzieli portalowi Variety o nadchodzącej produkcji Wizards Beyond Waverly Place. Aktorzy po zakończeniu oryginalnego serialu Czarodzieje z Waverly Place, w którym grali rodzeństwo, często spotykali się i zastanawiali, jak mogły potoczyć się dalsze losy ich bohaterów, dlatego sequel wydawał się czymś naturalnym.

Kto przedstawił Disneyowi pomysł na spin-off Czarodziejów z Waverly Place?

„To było takie organiczne. Nigdy nie czuliśmy żadnej presji” – powiedział Henrie. - „Fani oryginalnego serialu powinni wiedzieć, że nigdy nie było czegoś takiego jak: »Musimy stworzyć ten serial i teraz nadszedł czas, by to zrobić«. Po prostu w pewnym momencie pomyśleliśmy: »Chyba mamy pomysł«.”

W ten sposób Selena Gomez i David Henrie przedstawili Disneyowi swój pomysł na sequel. Studio złożyło zamówienie na pierwszy sezon, który miał składać się z 21 odcinków.

Wizards Beyond Waverly Place

Spin-off Czarodziejów z Waverly Place to „przekazanie różdżki następnemu pokoleniu”

Selena Gomez nazwała wcześniej serial jej „prezentem z dzieciństwa” i dodała:

„Częścią tej podróży jest z pewnością to, że mogę mieć w życiu takie osoby jak David, które są szczere, dbają o mnie i kochają mnie za to, kim naprawdę jestem. Chciałabym dać to następnemu pokoleniu.”

David Henrie także powiedział, że sercem Wizards Beyond Waverly Place jest „przekazanie różdżki następnemu pokoleniu” i podsumował:

„Naprawdę chciałbym, żeby ten serial był wielkim, ciepłym uściskiem dla oryginalnych fanów; żeby wiedzieli, że kochano ich i rozumiano przez te wszystkie lata, gdy wciąż oglądali serial. A jednocześnie jest to zaproszenie dla nowych widzów.”

„Chcieliśmy, by było to dla wszystkich” - dodała Gomez. - „I by było to coś świeżego.”