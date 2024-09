Czy AI sprawi, że „Raport mniejszości” stanie się rzeczywistością?

fot. materiały promocyjne

Koncepcja zapobiegania przestępstwom od dawna frapuje cywilizowany świat, a najbardziej znanym filmem na ten temat jest Raport mniejszości z 2002 w reżyserii Stevena Spielberga z Tomem Cruisem w roli głównej. Scenariusz Raportu mniejszości oparty jest na opowiadaniu Philipa K. Dicka pod tym samym tytułem, które ukazało się drukiem w 1956 roku. Wizja amerykańskiego pisarza s-f z obsesją Stanisława Lema spełnia się właśnie dzięki naukowcom z Korei Południowej.

fot: Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

Koreański Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) zaprezentował „Dejaview” – system sztucznej inteligencji, który analizuje nagrania z kamer CCTV w celu wykrywania i potencjalnego zapobiegania działalności przestępczej. Nazwa technologii AI może nawiązywać do filmu Deja Vu z 2006 roku z Denzelem Washingtonem, w którym zaawansowana technologia służyła do powstrzymywania ataków terrorystycznych.

Dejaview wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy wzorców i identyfikacji oznak nadchodzących przestępstw. Bierze pod uwagę takie czynniki jak pora dnia, lokalizacja, wcześniejsze zdarzenia i inne zmienne, aby ocenić ryzyko wystąpienia podejrzanych działań.

Według raportu TechXplore technologia działa na dwa kluczowe sposoby. Po pierwsze, istnieje model predykcyjny oparty na czasie i przestrzeni, który ocenia elementy takie jak to, czy wcześniej przestępstwo miało miejsce np. w odludnym miejscu późno w nocy.

fot: Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

Na przykład, jeśli cicha, odizolowana lokalizacja dzieli podobne czynniki środowiskowe z wcześniejszym przestępstwem popełnionym późno w nocy, system ocenia wysokie ryzyko kolejnego incydentu.

Organy ścigania mogą następnie proaktywnie monitorować te strefy wysokiego ryzyka bardziej szczegółowo za pomocą kamer monitoringu, aby zapobiec incydentom, zanim się wydarzą i odpowiednio rozlokować zespoły reagowania. W testach przeprowadzonych na danych z miasta Seocho ten system „predykcyjnego mapowania przestępczości” wykazał dokładność na poziomie 82,8%.

Drugi komponent Dejaview nosi nazwę „indywidualnie ukierunkowanego przewidywania recydywy”. Koncentruje się na osobach, co do których zachodzi „wysokie ryzyko” ponownego popełnienia tych samych przestępstw. Poprzez śledzenie ich wzorców ruchu, technologia może analizować, czy ich zachowanie sygnalizuje, że mogą wkrótce popełnić kolejne przestępstwo.

Technologia Dejaview została wytrenowana na ogromnym zbiorze danych zawierającym ponad 32 000 klipów z kamer CCTV rejestrujących różne incydenty na przestrzeni trzech lat. Sztuczna inteligencja nauczyła się rozpoznawać wzorce z tych danych i teraz stosuje tę „wiedzę” w bieżących sytuacjach.

fot: Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)

Oczywiście, orwellowskie implikacje przewidywania przestępczości z wykorzystaniem AI z pewnością wzbudzą debatę, zwłaszcza gdy chodzi o śledzenie obywateli. Na razie ETRI wydaje się ograniczać zastosowanie Dejaview do infrastruktury publicznej, takiej jak lotniska, obiekty energetyczne, fabryki oraz monitorowania wydarzeń o znaczeniu narodowym. Komercyjne zastosowanie technologii przez wyspecjalizowanych agencji bezpieczeństwa jest oczekiwane do końca 2025 roku.

Korea Południowa nie jest jedynym krajem, który testuje tę technologię. Argentyna również powołała nową jednostkę AI mającą na celu zapobieganie, wykrywanie, badanie i ściganie przestępców z użyciem specjalistycznych algorytmów. Podejście Argentyny idzie jednak o wiele dalej, bo analizuje dane nie tylko z kamer monitoringu, ale także mediów społecznościowych, stron internetowych, a nawet dark webu.