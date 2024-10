Destiny 2: Widmo już w przyszłym tygodniu. Nadciąga nowa Nawała i kolejny loch

fot. Bungie

Reklama

Podczas odbywającej się 1 października transmisji na żywo, deweloperzy ze studia Bungie ujawnili Akt I Destiny 2: Widmo. To nowa zawartość, która trafi do gry już w przyszłym tygodniu, 8 października. Gracze otrzymają dostęp między innymi do nowej broni i cechy artefaktu, warzenia toników zapewniających różne bonusy oraz Nawały: Zbawienia, czyli nowej aktywności, w której zmierzymy się z hordami wrogów.

Twórcy przedstawili również kolejne szczegóły na temat nowego modelu rozwoju Destiny 2 o nazwie Kryptonim: Granice, który zaplanowano na przyszły rok. W jego skład wejdą dwa średniej wielkości rozszerzenia, porównywalne pod tym względem do Destiny: Rise of Iron, a także cztery większe aktualizacje. Te pierwsze będą miały wpływ na fabułę gry, drugie zaś obejmować będą między innymi zmiany w pancerzu i opcje tworzenia konfiguracji.

Destiny 2: Widmo - premiera we wtorek, 8 października. Trzy dni później dostępny będzie nowy loch o nazwie Domena Wieczoru.