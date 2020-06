Doctor Strange 2 - Chiwetel Ejifor zapowiada powrót Mordo w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jeden z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Chiwetel Ejiofor, który w pierwszym filmie o bohaterze wcielił się w postać Mordo potwierdził jego powrót w sequelu. Jak wiadomo w scenie po napisach poprzedniej produkcji Mordo zabiera moc pewnemu mężczyźnie, co zapowiadało jego przejście na drogę złoczyńcy, jakiego znamy z kart komiksów. Ejifor powiedział, że w kontynuacji dowiemy się, gdzie Mordo przebywał w czasie bitwy bohaterów z Thanosem.

fot. Marvel

Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. Obraz ma nawiązywać do gatunku horroru i być połączony z serialem Marvel Studios, WandaVision. Według wcześniejszych pogłosek w produkcji tytułowy bohater miałby podróżować po różnych wymiarach, po tym, jak moce Scarlet Witch wymkną się spod kontroli. W alternatywnych rzeczywistościach Strange ma spotkać inne wersje postaci z MCU. W roli głównej powraca oczywiście Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w USA 25 marca 2022 roku.