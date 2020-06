Doktor Strange ma brata, który wygląda jak... Batman. Spójrzcie sami

Marvel

Doktor Strange to bez dwóch zdań jedna z ulubionych postaci wszystkich fanów MCU, jednak nie każdy z nas jest zaznajomiony z jego komiksową historią. Ta została przepełniona rodzinnymi tragediami; dość powiedzieć, że młodsza siostra bohatera, Donna, utonęła w wieku młodzieńczym, za co Stephen nieustannie winił samego siebie. Niedługo później zmarli także jego rodzice, najpierw matka, Beverly, 2 lata później zaś ojciec, Eugene. Przy życiu został tylko jego brat, Victor, który wygląda jak... Batman.

Tuż po śmierci Eugene'a Strange'a Victor skonfrontował się ze Stephenem, zarzucając mu opuszczenie ojca w jego ostatnich chwilach. W trakcie tej kłótni wpadł on jednak pod rozpędzony samochód. Doktor Strange postanowił uratować brata, umieszczając jego dogorywające ciało w specjalnej komorze kriogenicznej - heros liczył, że ten zabieg pozwoli powrócić Victorowi do pełni sił.

Doskonale wiemy, że niedługo później Stephen także uczestniczył w wypadku samochodowym, w konsekwencji którego cierpiał on na niedowład dłoni. Po 10 latach od tego wydarzenia okazało się jednak, że Victor nadal żyje. Co ciekawe, w jego regeneracji wcale nie pomogły zabiegi medyczne, a magia; młodszy z braci został... wampirem.

Doszło do tego po tym, gdy Stephen, operujący już jako Doktor Strange, próbował ożywić brata za pomocą zaklęć z Księgi Vishanti. Wypowiadając wersety odnoszące się do wampirów, doprowadził do transformacji Victora. Koniec końców rodzeństwo pogodziło się, a młodszy z braci zaczął działać jako Baron Krew, pomagając Najwyższemu Magowi w walce ze złem. By było jeszcze ciekawiej, superbohaterski wampir umawiał się także z byłą dziewczyną Stephena, Morganą Blessing, która od czasu do czasu pozwalała swojemu lubemu... nakarmić się jej krwią.

Cała historia ma tragiczny finał. Victor widząc, że pragnienie krwi zaczyna być głównym determinantem jego życia, postanowił popełnić samobójstwo, wbijając drewniany kołek we własne serce. Zobaczcie, jak wyglądał brat Doktora Strange'a po swojej transformacji w wampira: