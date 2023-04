Dungeons & Dragons pokonuje Johna Wicka 4. Przewyższa oczekiwania w box office

fot. materiały prasowe

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor debiutuje na pierwszym miejscu w amerykańskim box office z wynikiem 38,5 mln dolarów. Przewyższa więc on oczekiwania, bo prognozy zapowiadały otwarcie w wysokości 30 mln dolarów. Poza USA zbiera 33 mln dolarów z 58 krajów. Razem na koncie 71,5 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów. Nie jest to rewelacyjny wynik, ale analitycy oraz szef dystrybucji Paramountu Chris Aronson przestrzegają, że tu nie chodzi o rekordy otwarcia, ale o maraton. Doskonałe opinie widzów mają wpłynąć na niskie spadki frekwencji. Na film w amerykańskich kinach sprzedano 3 mln biletów.

John Wick 4 - box office

To wpłynęło na to, że John Wick 4 stracił pierwsze miejsce w drugim weekendzie wyświetlania. Tym razem zebrał 28,2 mln dolarów. Do tej pory zebrał 122,8 mln dolarów na rynku amerykańskim. Ze świata zbiera 35 mln dolarów (razem 122 mln dolarów). Sumując, na koncie 245 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Już przebił wyniki pierwszych dwóch części. Trójka ma na koncie 328,3 mln dolarów i wszystko wskazuje na to, że to kwestia czasu, by ten wynik przekroczyć.

Podium to Krzyk 6 z wynikiem 5,3 mln dolarów. W czwartym weekendzie wyświetlania ma 98,2 mln dolarów. Z reszty świata ma 49,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 147,6 mln dolarów przy budżecie 35 mln dolarów.