Eddington - nowy film Ari Astera z Oscarową obsadą. Jakie wielkie nazwiska znajdą się w produkcji?

fot. Warner Bros. Pictures/materiały prasowe

Reklama

Eddington to nowa, zapowiedziana wcześniej produkcja dla A24 od znanego reżysera Ari Astera, który w przeszłości stworzył Dziedzictwo. Hereditary, Midsommar, czy zeszłoroczne Bo się boi z Joaquinem Pheonixem. Aktor nagrodzony Oscarem za rolę w Jokerze z 2019 roku pojawi się w kolejnym filmie reżysera, a do obsady dołączyło kilka nowych, niezwykle utalentowanych nazwisk.

W obsadzie Eddington znajduje się aktualnie Joaquin Phoenix, zwycięzca Oscara; Emma Stone, która na ostatniej gali zdobyła swoją drugą statuetkę; nominowany do Oscara za rolę w filmie Elvis Austin Butler oraz szalenie popularny Pedro Pascal, którego możecie kojarzyć z Mandalorianina, The Last of Us czy Gry o tron. Poza nimi w obsadzie znajdzie się również Luke Grimes, Deirdree O'Connell, Michael Ward i Clifton Collins Jr.

Eddington - o filmie

O nowym filmie Ari Astera nie wiadomo na razie wiele. Szczegóły fabularne są utrzymywane w tajemnicy, a jedyne pogłoski dotyczą gatunku produkcji, która ma być rzekomo westernem. Aster będzie reżyserować na podstawie własnego scenariusza i współprodukuje ten film z Lars Knudsen. Operatorem kamery ma być Darius Khondji, dwukrotnie nominowany do Oscara. Prace nad filmem mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu.

Premiera jest nieznana.