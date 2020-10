Green Lantern - kim są bohaterowie serialu HBO Max?

DC

Green Lantern oficjalnie dostało zielone światło od HBO Max i zostanie zrealizowany nowy serial od DC. Do projektu wybrano dwóch scenarzystów. Będą to Seth Grahame-Smith (LEGO Batman: Film) i Marc Guggenheim (Arrow). Ten drugi będzie pełnił także funkcję showrunnera. Serial otrzymał zamówienie na 10 odcinków i jest produkowany przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros.

Dowiedzieliśmy się także, że całość skupi się na losach członków Korpusu Zielonych Latarni. Na ekranie zobaczymy między innymi: Alana Scotta, Jessicę Cruz, Guy Gardnera, Simona Baza, Kilowoga i Sinestro. Kim są bohaterowie z komiksów DC?

Guy Gardner - jest drugą po Halu Jordanie ziemską Zieloną Latarnią. Jego cechy są bardzo charakterystyczne i wyróżnia się wybujałym ego, potrafi także dać poznać się jako gbur i postać bardzo uparta. Wyróżnia się także strojem, nie interesuje go przylegający kombinezon tylko zielona skórzana kamizelka. Zadebiutował w roku 1968 w Green Lantern #59.

Zobacz także:

Data premiery serialu nie jest znana.