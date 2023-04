Gwiezdne Wojny - jaki będzie nowy film Rey? Fani chcą Baby Yodę

Fot. Disney. Dane: The Social Security Administration

Jedną z największych informacji ogłoszonych podczas minionego Star Wars Celebration 2023 było ogłoszenie trzech kinowych filmów. Jednym z nich to kontynuacja historii Rey osadzona 15 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wiadomo jedynie, że ta produkcja zaprezentuje widzom nowy okres uniwersum Star Wars nazwany Nowy Zakon Jedi (New Jedi Order) i ma skupiać się na tym, jak Rey będzie go budować. Główną rolę ponownie zagra Daisy Ridley.

Gwiezdne Wojny - Rey powraca

Podczas wywiadów po ogłoszeniu filmu szefowa Lucasfilmu Kathleen Kennedy intrygująco zapowiadała film, dodając kilka drobnych szczegółów.

- Historia rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie, więc jesteśmy po wojnie, po Najwyższym porządku, a Jedi są rozrzuceni. Jest wiele rozmów wokół tego tematu. Kim teraz są Jedi? Co robią? Jaki jest stan galaktyki? Rey próbuje odbudować Zakon Jedi opierając się na księgach i obietnicy złożonej Luke'owi. To jest kierunek, w którym idziemy.

Gwiezdne Wojny - Luke Skywalker powróci?

Czy jest szansa na to, by Luke powrócił w retrospekcjach lub jako duch Mocy? Tak odpowiada Kennedy o metaforycznej roli Skywalkera.

- Nie wiem, czy spędzimy dużo czasu na retrospekcjach czy z duchami Mocy, ale z całą pewnością duch tego, co on reprezentuje będzie tutaj znaczący.

Kennedy dodała, że w ciągu miesiąca ma dostać finalną wersję scenariusza.

Fani chcą jednak jednego: częścią tej historii musi być Grogu, czyli popularny Baby Yoda. Według obliczeń lubiany bohater w tym okresie uniwersum miałby mniej więcej 90 lat. Byłby więc już w wieku, w którym Yoda według oficjalnych informacji został mistrzem Jedi. Grogu więc byłby już dojrzałym młodzieńcem. Na ten moment nie potwierdzono jego obecności, ale Kennedy zasugerowała, że jest szansa na pojawienie się znanych postaci.

Za kamerą stanie Sharmeen Obaid-Chinoy, która zdobyła dwa Oscary w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. Będzie to jej debiut w filmie pełnometrażowym. Wcześniej zadebiutowała jako reżyserka fabularnych produkcji odcinkiem serialu Ms. Marvel. Za scenariusz filmu odpowiada Steven Knight, twórca Peaky Blinders.

Data premiery i tytuł nie zostały ujawnione.