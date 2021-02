Hawkeye - Piotr Adamczyk wystąpi w serialu? Interesująca teoria

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Showmax

W Atlancie trwają prace na planie produkcji Hawkeye, będącej kolejnym serialem MCU (Kinowego Uniwersum Marvela). W tym przygotowywanym przez Marvel Studios i Disney+ projekcie w głównych rolach wystąpią Jeremy Renner oraz Hailee Steinfeld, która wcieli się w Kate Bishop, znaną z komiksów bohaterkę. Okazuje się, że obsada mogła powiększyć się także o nazwisko polskiego aktora, Piotra Adamczyka (Listy do M. 4).

Tak przynajmniej może sugerować dziennikarskie śledztwo, które przeprowadził Filip Mańka, twórca fanpage’a Łysy z Marvela. To właśnie on jako pierwszy powiązał wypowiedź aktora w Dzień dobry TVN z serialem MCU. W programie Adamczyk zdradził, że pracuje obecnie nad tajemniczym projektem w Atlancie, miejscu lubianym przez Marvel Studios, w którym realizuje większość swoich produkcji.

Drugą poszlaką są komiksy Matta Fractiona o postaci Hawkeye'a, które mają stanowić bazę dla wydarzeń w serialu. W nich pojawia się postać Kazimierza Kazmierczaka, złoczyńca pochodzący z Polski. Nie brakuje tam również bohaterów należących do mafii o pochodzeniu polsko/rosyjskim, zatem potencjalnych ról dla Adamczyka nie brakuje. Autor teorii dodatkowo odkrył, że aktor na swoim Instagramie zaobserwował konta związane z serialem, w tym gwiazdy widowiska: Verę Varmigę i Hailee Steinfeld. Obserwuje także Fra Free, który wcieli się we wspomnianego Kazimierczaka. Informacje te należy traktować jednak wyłącznie jako spekulacje i powiązanie pewnych faktów, które mogą sugerować występ Adamczyka w MCU. Poinformujemy was od razu, gdy pojawiją się oficjalne komunikaty w tej sprawie.

https://twitter.com/lysyzmarvela/status/1364859451543482368

W obsadzie produkcji, oprócz wspomnianych wcześniej Steinfeld i Rennera, znajdują się również Florence Pugh, Tony Dalton, Alawua Cox oraz Zach McClarnon. Nie znamy daty premiery serialu na Disney+.