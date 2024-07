UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już niedługo Gwiezdne Wojny: Akolita dobiegnie końca, a nadal zostało wiele pytań bez odpowiedzi. Wielu interesuje przede wszystkim wątek Sithów, który w jakiś sposób łączy się z Mae i Oshą. Na temat tego i innych spraw wypowiedziała się Leslye Headland, która być może potwierdziła jedną z fanowskich teorii.

Akolita - kim jest Qimir i jaki jest plan Sithów?

Wielu fanów zastanawia się, jaki jest cel Sithów w tej historii. Są oni w ukryciu i nie wiadomo do końca, czego szukają i co robili w tym okresie. Jedi o nich nie wiedzieli w trakcie trwania prequeli, ale ci aktywnie działali zza kulis w odległej galaktyce. Leslye Headland zdradza, czego mogli poszukiwać:

Myślę, że szukają oni sposobu na tworzenie życia. Są zdesperowani z tego powodu. To ich bilet do tego, żeby posiąść moc, której nie mają Jedi. Szukają swoistej bomby atomowej. Mae i Osha to nie Projekt Manhattan, ale można je porównać do jego pierwszych testów lub wykładów na jego temat.

Zapytana o to, czy Qimir jest rzeczywiście Sithem, odpowiedziała:

Nie usłyszysz tego z jego ust, ale są pewne małe rzeczy, które imitują odpowiedź na to pytanie.

Dodała również, że jeśli serial dostanie 2. sezon, to niektóre z wątków zostaną szerzej przedstawione właśnie w nim. Zapytana o możliwość pojawienia się Dartha Plagueisa w przyszłości powiedziała:

Jeśli będę kontynuować tę historię, to wiem, w jaki sposób chciałabym to ograć. Jest to dość skomplikowane.

Gdy została zapytana o to, czy Qimir może być w rzeczywistości pierwszym Rycerzem Ren, powstrzymała się od komentarza poza chwaleniem samej teorii, co niektórzy fani interpretują jako swoiste jej potwierdzenie.

Akolita - co stało się z wiedźmami?

Showrunnerka potwierdziła również, że wiedźmy zostały zabite przez mistrzynię Indarę. Sposób zrobienia tego oddaje jednak do interpretacji widza. Natomiast na temat Torbina wypowiedziała się następująco:

Zrobił głupią pomyłkę, która potem miała przerażające konsekwencje. To on doprowadził do tego wszystkiego, co stało się potem.