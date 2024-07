fot. FX

FX oficjalnie zarezerwowało jesienną datę premiery dla szóstego i zarazem ostatniego sezonu serialu Co robimy w ukryciu. Zabawna i wielokrotnie nominowana do Emmy produkcja o wampirach będzie miała swoją premierę 21 października na FX, a dzień później zadebiutuje na Hulu. Do obejrzenia będą pierwsze trzy odcinki z łącznej liczby 11 w 6. sezonie. W Polsce będzie dostępna na Disney+.

W finałowym sezonie produkcji bohaterów czeka wiele nowych, nietypowych przygód. Nandor, Nadja, Laszlo, Colin oraz Guillermo m.in. odwiedzą New Hampshire, wezmą udział w ludzkim przyjęciu czy przywołają demona. Wszystko to przy jednoczesnej próbie znalezienia swojego miejsca w tym pokręconym świecie.

Co robimy w ukryciu - serial

Hit amerykańskiej telewizji FX, który dostępny w Polsce jest na Disney+, był oparty na filmie pod tym samym tytułem z 2014 roku. W obsadzie byli Kayvan Novak (Nandor), Matt Berry (Laszlo), Natasia Demetriou (Nadja), Harvey Guilen (Guillermo i Mark Porksch (Colin Robinson).

Serial był hitem, a pierwsze dwa sezony zebrał 10 nominacji do nagrody Emmy. Miniony sezon zebrał cztery nominacje.