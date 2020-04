Kraina lodu 2 w stylu 50 twarzy Greya. Fanowski montaż zmienia wszystko

Kraina lodu 2 jest drugą odsłoną niezwykle popularnej animacji, która także za drugim razem zdobyła świetny wynik w światowym box office. Teraz jeden z twórców w serwisie YouTube, pokazał po raz kolejny, jak wielką władzę daje umiejętność montowania materiałów z filmu. Okazuje się, że przy odpowiednim zlepku scen, nawet Kraina Lodu może przypominać... Pięćdziesiąt twarzy Greya.

Użytkownik z kanału Editing Is Everything, pracując nad materiałem z animacji Disneya całkowicie zmienia wydźwięk tego, co rzeczywiście oglądaliśmy na ekranie. Nazwa kanału jest stosowna, bo pokazuje, że odpowiednim montażem można zmanipulować nie jedną produkcję i pokazać ją w zupełnie innym świetle. Pokazując nawet relację animowanych bohaterów w taki sposób, aby przypominała tę z filmu 50 twarzy Greya.