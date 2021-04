Luther - postać Idrisa Elby za mało reprezentatywna dla czarnej społeczności? Tak twierdzi osoba z BBC

materiały prasowe

Luther to psychologiczny kryminalny dramat opowiadający o detektywie Johnie Lutherze, dla którego rozwiązywanie zagadek przestępstw stanowi obsesję. Produkcja z 2010 roku okazała się być wielkim hitem i czymś przełomowym dla brytyjskiej telewizji. Głównie dlatego, że w głównej roli obsadzono czarnoskórego detektywa, co nie było wtedy tak częste.

Jednak Szefowa stacji NBC ds. różnorodności, Miranda Wayland stwierdziła w wywiadzie dla The Hollywood Reporter, że nie do końca była to postać reprezentatywna dla czarnoskórej społeczności.

Kiedy Luther zadebiutował, podobał nam się fakt, że był tam Idris Elba - naprawdę silny, czarnoskóry bohater. Wszyscy się w nim zakochaliśmy. Ale niedługo potem, kiedy docieramy do mniej więcej drugiej serii, myślisz sobie: ok, on nie ma żadnych czarnoskórych przyjaciół, nie je karaibskiego jedzenia, to nie wydaje się autentyczne.

W obronie serialu stanął twórca, Neil Cross. Jego zdaniem rasa bohatera nie była tym, na co serial miał kłaść nacisk. Idris Elba wcielił się przede wszystkim w specyficznego detektywa w produkcji kryminalnej i to było najważniejsze.

fot. BBC