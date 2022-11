Przyjaciele - najlepsze odcinki z Matthew Perrym. Chandler i jego najzabawniejsze momenty

fot. NBC

Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz to niezwykły zbiór bardzo osobistych i pouczających wspomnień Matthew Perry'ego. Autobiografia aktora to taka pomocna dłoń wyciągnięta do każdego, kto zmaga się z uzależnieniami. To bezlitośnie szczera, poruszająca i pełna niewymuszonego humoru opowieść o walce człowieka, któremu z pozoru niczego nie brakuje.

Matthew Perry jest kojarzony przede wszystkim z roli Chandlera, w którego wcielał się w legendarnym serialu Przyjaciele. W swojej książce zabiera czytelników za kulisy tej telewizyjnej komedii. Nie brakuje anegdot o kolegach z planu oraz gwiazdach, z którymi aktor miał okazję się zetknąć.

W latach 90. serial Przyjaciele stał się telewizyjnym fenomenem, który podbił serca widzów na całym świecie. Historia szóstki przyjaciół śmieszyła, ekscytowała i wzruszała przez 10 sezonów. Jeśli jesteście fanami tej produkcji, z pewnością potraficie wymienić ulubione odcinki, które rozbawiły Was do łez. Na pewno w kilku z nich główną rolę odgrywał właśnie Chandler.

Prezentujemy zestawienie najlepszych odcinków z Chandlerem Bingiem z poszczególnych sezonów, w których Matthew Perry pokazał swój niezwykły talent komediowy.

Przyjaciele - najlepsze odcinki z Chandlerem

1x07 – Ten, w którym Chandler utknął w pomieszczeniu z bankomatem z supermodelką Jill Goodacre. Bawią przede wszystkim myśli bohatera, które słyszmy w tle. Dochodzi do kilku zabawnych sytuacji – np. do tej z gumą do żucia. Komentarze Chandlera rozśmieszają do łez.

Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz - opis

W brutalnie szczerych, ujmująco zabawnych, ale też niosących potężne przesłanie nadziei i wytrwałości, wspomnieniach uwielbiana gwiazda „Przyjaciół” zabiera nas za kulisy telewizyjnego serialu i swoich zmagań z uzależnieniami.

W niezwykłej historii, jaką tylko on mógł opowiedzieć – w jedyny w swoim rodzaju, szczery, przezabawny i poufały sposób – Matthew Perry relacjonuje bez ogródek swoje życie w rozbitej rodzinie, w której się wychował i która pozostawiła go samemu sobie, spowiada się z marzeń o sławie, odsłania rozsadzającą go pustkę, niemożliwą do zapełnienia nawet wtedy, gdy spełniło się jego największe pragnienie. Szczegółowo opisuje ukojenie, które odnalazł w trzeźwości, dzieli się przemyśleniami na temat wszechobecności Przyjaciół, przytacza anegdoty o swoich kolegach z planu oraz gwiazdach, z którymi miał okazję się zetknąć. W przesyconych szczerością, samokrytycyzmem i charakterystycznym humorem wspomnieniach Perry kreśli barwny i drobiazgowy obraz swojej walki z uzależnieniami – walki nieustającej, mimo że z pozoru jest człowiekiem, któremu niczego nie brakuje.