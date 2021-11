Netflix - najpopularniejsze seriale w historii. Squid Game bezkonkurencyjny

fot. Netflix

Squid Game pobił wszystkie rekordy popularności w serialach Netflixa. Według oficjalnych danych w 28 dni od premiery cały sezon zanotował wynik oglądalności na poziomie 1,65 miliarda godzin. W przeliczeniu to jakieś 182 tysiące lat. To pokazuje, że nawet porównując do poprzedniego największego hitu platformy, czyli Bridgertonów, jest to wynik o prawie trzy razy większy. Bridgertonowie mają w 28 dni wynik 625 mln godzin.

Podobnie jak przy filmach, Netflix opublikował te dane na top10.netflix.com. Podział jest na seriale anglojęzyczne i nieanglojęzyczne. W ogólnym rozrachunku jednak Squid Game w tym aspekcie jest poza wszelką konkurencją.

Przypomnijmy, że Netflix zapłacił za Squid Game 21,4 mln dolarów. Według jednak danych podanych przez Bloomberg wartość serialu po tym, jak stał się hitem osiągnęła wynik 891 mln dolarów.

