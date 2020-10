News Of The World - zobaczcie zwiastun i plakat filmu. Tom Hanks w roli weterana wojennego

fot. screen ze zwiastuna

Do sieci trafił właśnie zwiastun i plakat News of the World - nowej produkcji Universala z Tomem Hanksem w roli głównej. Reżyserem filmu jest Paul Greengrass, z którym aktor spotkał się już wcześniej na planie nominowanego do Oscara Kapitana Phillipsa. Scenariusz autorstwa Luke'a Daviesa został napisany na podstawie bestsellerowej książki Paulette Jiles.

Akcja filmu rozgrywa się pięć lat po zakończeniu wojny secesyjnej. Głównym bohaterem jest grany przez Toma Hanksa weteran wojenny, kapitan Jefferson Kyle Kidd. Mężczyzna przemieszcza się z miasta do miasta i opowiada mieszkańcom prawdziwe historie. W teksasie znajduje dziesięciolatkę o imieniu Johanna (w tej roli Helena Zengel), przygarniętą i wychowaną przez Indian Kiowa. Kapitan zgadza się zawieźć dziewczynkę do domu. Razem wyruszają w długą podróż.

Gary Goetzman, Gail Mutrux oraz Gregory Goodman są producentami, a Steven Shareshian i Tore Schmidt pełnią funkcję producentów wykonawczych.

News Of The World - plakat

fot. materiały prasowe

News Of The World - zwiastun

Kinowa premiera News Of The World w USA zapowiedziana została na 25 grudnia 2020.