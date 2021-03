Ten sam cytat Obi-Wana pojawił się w Marvelu i DC 2 razy w ciągu tygodnia

Lucasfilm/Disney

Nie jest żadną tajemnicą, że bohaterowie Marvela i DC lubią sięgać po słynne cytaty z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jak zwraca jednak teraz uwagę serwis Screen Rant, oba wydawnictwa niezależnie od siebie 2 razy w ciągu zaledwie tygodnia wykorzystały te same słowa Obi-Wana Kenobiego.

W tym przypadku chodzi o zdanie, które Obi-Wan wypowiedział w kierunku Hana Solo w Nowej nadziei: "Kto jest większym głupcem: głupiec, czy ten, kto za nim podąża?". Najpierw cytat ten zamieszczono w wydanym w USA 24 lutego zeszycie Symbiote Spider-Man: King in Black #4 - tytułowy bohater wypowiedział to zdanie w trakcie pojedynku ze stworzonym przez Knulla Panem E. Później, 2 marca, słowa przytoczono w komiksie Suicide Squad #1; ich autorem był komunikujący się wyłącznie przy pomocy ekranowych cytatów Film Freak.

Spójrzcie sami (z lewej strony plansza z Symbiote Spider-Man #4, z prawej zaś z Suicide Squad #1):

Marvel/DC/Screen Rant

Cytaty ze świata Star Wars od czasu do czasu pojawiają się w uniwersach Marvela i DC. Do najczęściej przywoływanych należą słynne "Niech Moc będzie z tobą" i "Mam co do tego złe przeczucia".