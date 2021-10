Five Eyes - film szpiegowski Guya Ritchiego ma nowy tytuł, plakat i datę premiery

fot. materiały prasowe

Nowy film Guya Ritchiego (Dżentelmeni) był roboczo nazwany Five Eyes. STX Films, które odpowiada za projekt ogłosiło, że obraz teraz oficjalnie nosi tytuł Operation Fortune: Ruse de guerre. Produkcja trafi do kin 21 stycznia 2022 roku. Do sieci trafił pierwszy plakat widowiska, który możecie sprawdzić poniżej.

W filmie superszpieg Orson Fortune musi wyśledzić i powstrzymać sprzedaż nowej, śmiercionośnej broni masowego rażenia, której używa miliarder Greg Simmonds. Fortune i jego drużyna wyszkolonych agentów rekrutują do tej misji gwiazdora Hollywood, Danny'ego Francesco, aby pomógł im uratować świat.

fot. materiały prasowe

W obsadzie produkcji znajdują się Jason Statham, Aubrey Plaza, Bugzy Malone, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant.