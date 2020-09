Piotruś Pan - obsadzono Dzwoneczka w aktorskim remake'u animacji Disneya

materiały prasowe

Peter Pan & Wendy to nowy film aktorski Disneya oparty na klasycznej animacji. Jak wiemy, Jude Law ma wcielić się w kapitana Haka. Angaż otrzymali również Alexander Molony jako Piotruś Pan i Ever Anderson jako Wendy. Teraz do obsady dołączyła Yara Shahidi - aktorka wcieli się w rolę Dzwoneczka:

Film jest baśniowym widowiskiem Disneya inspirowanym animacją tego studia Piotruś Pan. David Lowery wyreżyseruje obraz na podstawie scenariusza Toby'ego Halbrooksa. Czytamy, że projekt bardziej ma opierać się na oryginalnej książce J.M. Barriego, niż animacji z 1953 roku.

Prace nad projektem trwały już na początku 2020 roku, ale w marcu zostały przerwane z uwagi na pandemię koronawirusa. Pre-produkcja znów ruszyła.

Przypomnijmy, że najsłynniejszym odtwórcą roli kapitana Haka pozostaje Dustin Hoffman, który grał tę rolę w filmie Hook w reżyserii Stevena Spielberga.

Data premiery filmu nie jest znana.