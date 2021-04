PlayStation Plus Video Pass już oficjalnie. Filmy i seriale Sony na konsolach PS4 i PS5

fot. Sony

21 kwietnia w sieci, a konkretnie na polskiej stronie marki PlayStation, pojawiła się wzmianka o PlayStation Plus Video Pass. Z nazwy, opisu i grafiki można było wywnioskować, że będzie to usługa VOD dostępna dla abonentów PS Plus. Wpis szybko został usunięty, ale teraz doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi i szczegółów na temat oferty.

PlayStation Plus Video Pass dostępny będzie na próbę przez 12 miesięcy (od 22 kwietnia 2021 do 22 kwietnia 2022 roku) dla subskrybentów PS Plus z Polski i na start pozwoli na dostęp do biblioteki 15 filmów i 6 seriali. Biblioteka dostępnych produkcji ma być rozbudowywana o kolejne tytuły co trzy miesiące

Dostępne w ramach usługi filmy to:

Jeśli zaś chodzi o seriale, to obejrzeć można następujące produkcje:

W Sony Interactive Entertainment od lat zapewniamy graczom nowe rodzaje wspaniałej rozrywki, a ta oferta jest dla nas okazją do przetestowania kolejnej usługi SPE, którą chcemy rozszerzyć korzyści płynące z subskrypcji PlayStation Plus. Polscy gracze są bardzo zaangażowani i uwielbiają oglądać filmy i seriale, więc ta społeczność stanowi doskonały rynek do wypróbowania PlayStation Plus Video Pass. Nie możemy się doczekać, aż gracze w Polsce skorzystają z tej usługi – powiedział Marcin Ziobrowski, Managing Director Sony Interactive Entertainment Poland.

Dodatkowy benefit w postaci PlayStation Plus Video Pass nie będzie wiązał się (a przynajmniej na ten moment nic o tym nie wiadomo) z żadną podwyżką ceny abonamentu.