Po co przemycać narkotyki, gdy procesory są tak drogie?

fot. Intel

Niedoszłą przemytniczką była młoda kobieta przekraczająca granicę między niezależnym terytorium Makau a chińskim miastem Zhuhai w prowincji Guangdong w pobliżu Hongkongu (via mydrivers). Przechodziła ona przez kontrolę celną w porcie Gongbei, gdy jeden z urzędników zauważył, że dziwnie się zachowuje.

Szmuglerka była ubrana w prostą brązową sukienkę ciążową, gdy urzędnik zauważył, że jej postawa jest nietypowa jak na kobietę w ciąży (pozornie) w trzecim trymestrze. Zatrzymano ją i zapytano o ciążę, a ona powiedziała, że jest w 5-6 miesiącu ciąży, mimo że wyglądała jakby była blisko rozwiązania. Przy dalszym przeszukaniu odkryli fałszywy brzuch oraz znajdującą się pod nimi kontrabandę.

Przemycała 202 procesory i dziewięć iPhone’ów przymocowanych pod sztucznym brzuchem ciążowym za pomocą taśmy klejącej. Na zdjęciu towaru udostępnionym w mediach społecznościowych procesory można rozpoznać jako modele Intela oparte na LGA 1700, a więc albo Alder Lake, albo Raptor Lake. iPhone’y wyglądają jak iPhone’y X lub XS. Jeśli wszystkie procesory są z wyższej półki, to łączna wartość przemytu mogła wynieść nawet 100 tysięcy dolarów.

fot. China Customs

Przemyt jest częstym zjawiskiem na chińskiej granicy z powodu wysokich ceł. Kilku niedoszłych przemytników próbowało już wcześniej przekroczyć granicę z procesorami i telefonami przywiązanymi do ich ciał.

W marcu w porcie Zhuhai aresztowano mężczyznę ze 160 procesorami i 16 składanymi smartfonami. Rekord w ilości niemal przemyconych procesorów należy obecnie do pary kierowców ciężarówek wracających z Hongkongu, którzy mieli w sumie 256 procesorów przywiązanych do kończyn, a rekord w ilości telefonów to 146 iPhone’ów, również szmuglowanych przez mężczyznę przybywającego z Hongkongu.

To jednak wyłącznie przemytnicy, którzy zostali złapani na przemycaniu procesorów i smartfonów, ale zapewne więcej jest takich, którym się udało.