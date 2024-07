fot. Disney+

Doktor Who powrócił tego roku nie tylko z kolejnym sezonem, ale i nowym Doktorem, w którego wciela się obecnie Ncuti Gatwa. Pieczę nad serialem przejął ponownie Russell T Davies, który zrobił to już w przeszłości, wyciągając serię z tarapatów w 2005 roku. Disney i BBC mieli duże plany względem nowej wersji Doktora. Serial otrzymał większy budżet niż zwykle i miał zawojować streaming, żeby trafić do publiczności spoza Wielkiej Brytanii. To jednak mogło okazać się błędem.

Co dalej z Doktorem Who?

Według Deadline, które powołuje się na SFFGazette, oglądalność nowego sezonu Doktora Who jest bardzo słaba. Źródła mówią o tym, że:

Pojawił się szum, że Doktor Who może nie potrwać dłużej niż początkowo zaplanowane dwa sezony. Przyszłość serialu wisi na włosku.

Pojawiły się informacje o tym, że współpraca Disneya i BBC może się zakończyć po kolejnym sezonie, a Doktor Who będzie zmuszony wrócić do mniejszego budżetu i z powrotem skupić się przede wszystkim na rodzimej publiczności. Disney+ nie podaje wyników swoich seriali i chociaż ten trafił na siódme miejsce jeśli chodzi o zainteresowanie fanów, to może być to zbyt mało w zestawieniu z kosztownym budżetem i kampanią marketingową.

Mogą mówić ile chcą o młodych widzach, ale wyniki mają mniejsze od odcinków specjalnych i serii z Jodie Whitaker. Wyobrażam sobie, że trwają obecnie poważne rozmowy w tym temacie. Disney oczekuje rezultatów.