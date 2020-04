Quentin Tarantino rozważa napisanie powieściowej wersji Pewnego razu... w Hollywood

Jak się okazało, Quentin Tarantino jeszcze nie skończył z Pewnego razu... w Hollywood. Podczas występu w podcascie Pure Cinema reżyser został zapytany, czy kiedykolwiek myślał o napisaniu książkowych wersji swoich filmów.

- Do niedawna o tym nie myślałem. Ale teraz dużo się nad tym zastanawiam. Być może piszę powieściowe Pewnego razu... w Hollywood.

Film trafił do kin w 2019 roku. Wystąpili w nim m.in. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie. Obraz zarobił 142 miliony dolarów w USA, a 374 miliony na całym świecie, co czyni go drugim najbardziej kasowym po Django dziełem w portfolio reżysera. Film był nominowany do 10. Oscarów.

Niezależnie od tego, czy wspomniana powieść rzeczywiście zostanie napisana i ujrzy światło dzienne, być może otrzymamy za jakiś czas pełną wersję filmu. Jak wspominał Tarantino, całość trwa ponad cztery godziny. Brad Pitt twierdzi, że reżyser rozważa wypuszczenie obrazu w formie miniserialu, który zawierać będzie wiele scen wyciętych w procesie ostatecznego montażu. Zeszłej jesieni Tarantino wyraził głębokie zainteresowanie przejściem na inne środki artystyczne, takie jak teatralne sztuki czy książki. Wspomniał zresztą, że planuje napisać powieść o weteranie II wojny światowej znudzonym filmami z Hollywood.