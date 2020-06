Ratchet & Clank: Rift Apart z nową grywalną bohaterką

Podczas prezentacji gier zmierzających na konsolę PlayStation 5 ujawniono, że w produkcji jest Ratchet & Clank: Rift Apart, czyli kolejna odsłona popularnej serii platformówek. W efektownym zwiastunie pokazano nie tylko sporo fragmentów rozgrywki, ale też nową postać - żeńską przedstawicielkę rasy Lombax. Teraz twórcy ze studia Insomniac Games mówią wprost, że w bohaterka ta będzie grywalna w nadchodzącej produkcji.

Nie zdradzono jednak żadnych szczegółów na ten temat. Możliwości jest kilka - tajemnicza bohaterka może zastąpić Ratcheta w wybranych poziomach, gracze mogą otrzymać możliwość zmiany postaci w locie itp. Jedno jest pewne - bez wątpienia korzystnie wpłynie to na urozmaicenie rozgrywki.

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020