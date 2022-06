Shazam! Fury of the Gods - przecieki ujawniają zaskakującą fabułę i duże cameo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Shazam! 2 ma zadebiutować na dużym ekranie w 2022 roku po tym, jak pierwsza część okazała się sporym sukcesem. Historia opowiada o chłopcu, który odziedziczył moce starożytnego czarodzieja, a po ich aktywacji zamienia się w dorosłego mężczyznę.

Do sieci trafiły szczegóły związane z fabułą, które ujawnione zostały po jednym z pokazów testowych widowiska. Z pokazanych fragmentów dowiadujemy się, czego można się spodziewać, łącznie z szokującymi wydarzeniami fabularnymi i zaskakującym cameo. Uwaga zatem na spoilery. Należy mimo wszystko brać te informacje z przymrużeniem oka, bo fabularne przecieki nie zawsze się sprawdzają.

Twórcy i studio mają być zadowoleni z obecnego kształtu widowiska, a do premiery ma otrzymać kilka zmian i zostać lekko odchudzony. Z nieoficjalnych informacji wynika, że film ma trwać 2 godziny i 35 minut, natomiast akcja rozgrywa się po The Flash i Black Adam. Produkcja ma przypominać pod wieloma względami Batman v Superman: Świt sprawiedliwości - są pewne ujęcia i smaczki, które zostały przerobione na nieco lżejszy ton drugiego Shazama. Od premiery jedynki minęło sporo czasu, a to oznacza, że dziecięcy aktorzy tej serii dorośli. W rezultacie sequel rozpoczyna się w momencie, gdy Billy Batson kończy 18 lat i zastanawia się nad swoją przyszłością oraz nad tym, czy nadal będzie dla niego miejsce w przybranej rodzinie. Rodzina Shazama spędziła w tym czasie kilka lat, ratując ludzkie życia, ale opinia publiczna wydaje się być podzielona, podobnie jak było w przypadku Supermana we wspomnianym Batman V Superman. Czarodziej ostrzega Billy'ego, że muszą stać się poważniejsi jako bohaterowie, a Shazam powinien zrobić kolejny krok jako lider.

Postać grana przez Rachel Zegler jest siostrą Hespery (Helen Mirren) i Calypso (Lucy Liu). Dowiadujemy się, że siostry ukradły artefakt, który może zasilić laskę używaną niegdyś przez Atlasa do rządzenia swoim królestwem. Sam grecki bóg nie pojawia się w filmie, ale Hespera i Calypso chcą dokonać zemsty na Shazamie za to, co zrobił jego poprzednik ich ojcu. Postać grana przez Zegler pojawia się wcześniej, ostrzegając Billy'ego i Freddy'ego o zamiarach swoich sióstr. W pewnym momencie Freddy i postać Zegler zostają porwani przez siostry, które zabierają ich do swojego królestwa.

Na początku filmu widzimy gag związany z podkochiwaniem się Billy'ego w Wonder Woman. Widzi ją w siedzibie Czarodzieja (nogi i ciało, bez twarzy), a gdy postać się odwraca, natychmiast dostrzega, że jest to Czarodziej. Ten wątek jednak powróci pod koniec filmu.

Shazam! 2

W filmie prawdopodobnie zobaczymy retrospekcję starcia Atlasa z poprzednim Shazamem. Grecki bóg używał swojej laski do rządzenia w Królestwie, co spotkało się ze sprzeciwem Shazama. Z biegiem wydarzeń okaże się, że Hespera nie jest tak naprawdę złoczyńcą, tylko Calypso chciała dokonać zemsty na wszystkich użytkownikach mocy Shazama, zdobywając ogromną moc.

Hespera ginie w bitwie, próbuje chronić dzieciaki. Calypso ją zabija. Billy wie, że jedynym sposobem na pokonanie Calypso będzie poświęcenie się w walce. Mamy dostać bardzo emocjonalną scenę podczas starcia na stadionie baseballowym. Billy wie, że jego rodzina kocha go, a on sam zrobi wszystko, żeby nic im się nie stało. Postać głównego bohatera dojrzewa cały film do momentu ostatecznej konfrontacji, w której Shazam... ginie. Calypso zostaje pokonana, natomiast postać grana przez Zegler postanawia zabrać poległego herosa do swojego królestwa na swojej planecie i tam go pochować w małym ogrodzie z drzewem. Scena ma być traktowana bardzo poważnie, ale niedługo potem pojawia się Gal Gadot jako Wonder Woman. Bierze laskę Atlasa, przywracając Billy'ego do życia.

W przeciekach brak jest informacji na temat zapowiadanego w scenie po napisach złoczyńcy, Mister Minda. Widowisko kończy się sceną obiadu z bohaterami widowiska, co zostawia ich w momencie dużej dojrzałości nie tylko jako ludzie, ale też superbohaterowie. Szczególnie Billy.

Premiera 16 grudnia 2022.