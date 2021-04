She-Hulk - ruszyły prace na planie. Jest zdjęcie aktorki grającej tytułową rolę

fot. Marvel

Serial Marvela She-Hulk jest kręcony w Atlancie. Jak to zawsze bywa przy głośnych produkcjach, szybko w sieci pojawiają się zdjęcia zrobione z ukrycia. Fotograf prowadzący konto Atlanta Filming zdołał dostrzec na planie Tatianę Maslany w roli Jennifer Walters jako She-Hulk. Zrobiono je pomiędzy ujęciami.

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy, że będzie to geneza nowej superbohaterki. W serialu pojawią się także Mark Ruffalo jako Bruce Banner / Hulk oraz Tim Roth jako Abomination, którego grał w filmie MCU Incredible Hulk. Według szefa Marvel Studios Kevina Feige serial ma mieć 10 odcinków, a każdy z nich będzie trwać 30 minut.

Na obecną chwilę więcej szczegółów nie ujawniono. Niewykluczone, że teraz, gdy ruszył prace, niedługo zobaczymy kolejne materiały z serialu. Najpewniej na razie nie ma co liczyć na oficjalne zdjęcie She-Hulk, bo podobnie jak Hulk, będzie ona tworzona w późniejszym czasie efektami komputerowymi.

Jest to jeden z kilku serialu MCU, do których trwają zdjęcia lub zaraz się rozpoczną. Wiemy, że Ms. Marvel wciąż jest kręcona, zaraz ruszą prace nad Moon Knight. Następny w kolejce wydaje się Secret Invasion, do którego trwa casting.