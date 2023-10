Spider-Man: Bez drogi do domu - Doktor Strange w scenach z Pajączka Raimiego. Są szkice!

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Gdy rozpoczynają się prace nad taką superprodukcją jak Spider-Man: Bez drogi do domu, zaczyna się to od tego, że artysta realizuje rozmaite pomysły twórców w postaci szkiców koncepcyjnych. Wiele z nich nigdy nie trafia na ekran, ale stają się one interesującą alternatywą pokazującą, co było przez jakiś czas podczas produkcji brane pod rozwagę.

Spider-Man: Bez drogi do domu - więcej Doktora Strange'a

Widzimy, że szkice koncepcyjne powstały do walki Spider-Mana z Doktorem Strange'em o pudełko, którą obserwowaliśmy w filmie. W tej wersji miała ona też dotyczyć przechodzenia pomiędzy alternatywnymi światami równoległymi, czyli multiwersum. Widzimy, jak panowie pojawiają się w scenach z filmów Spider-Man oraz Niesamowity Spider-Man. Zobaczcie sami i oceńcie, czy wprowadzenie tego pomysłu na ekrany dodałoby coś fajnego temu widowisku.

Spider-Man: Bez drogi do domu - szkic koncepcyjny

Spider-Man: Bez drogi do domu osiągnął gigantyczny sukces w box office i zebrał świetne recenzje fanów. Jest to dla wielu ulubiony film 4. fazy MCU. Film zebrał 1 mld 921,8 mln dolarów na całym świecie.

