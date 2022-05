Spree - krwawy komentarz na temat influencerów. Co trzeba wiedzieć przed premierą w Polsce?

materiały prasowe

Spree to intrygujące dzieło filmowe komentujące zawód influencerów, którzy w pogoni za polubieniami gotowi są podejmować radykalne decyzje. Głównym bohaterem jest Kurt (w tej roli Joe Keery, aktor znany ze Stranger Things), chłopak marzący o wielkiej popularności w internecie. Początkowo ogląda go garstka osób, a jego pomysłem na content jest streamowanie kursów wykonywanych przez aplikację przejazdową Spree. Pogoń za wyświetleniami prowadzi jednak do całkowicie krwawego zakończenia.

Film trafi do kin w Polsce już 13 maja 2022 roku. Za reżyserię odpowiada Eugene Kotlyarenko, który napisał scenariusz wspólnie z Gene'em McHugh. Spree wyróżnia się od strony formalnej, ponieważ całość nakręcona została za pomocą kamerek samochodowych oraz włączonych live kamerek telefonów komórkowych. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu, którego naEKRANIE.pl jest jednym z patronów medialnych. Dystrybutorem produkcji w naszym kraju jest Velvet Spoon.

Spree - zwiastun

Spree - obsada

W obsadzie obok Joe Kerry'ego są także Sasheer Zamata, Mischa Barton, David Arquette, Jessalyn Gilsig i Kyle Mooney.

Na naszym portalu możecie przeczytać recenzję filmu, która pojawiła się w trakcie zeszłorocznego Octopus Film Festival w Gdańsku.

SPREE