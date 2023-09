Star Wars - ten aktor pobił własny rekord. Wszystko dzięki cameo w Ahsoce

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

C-3PO w serialu Ahsoka

W 7. odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka pojawił się C-3PO, w którego ponownie wcielił się Anthony Daniels. Jest on jedynym aktorem, który pojawił się w całej Gwiezdnej Sadze w jednej roli. Dzięki temu występowi w Ahsoce śrubuje on swój rekord, bo nikt inny w uniwersum Star Wars tyle razy nie grał jednej postaci, co on.

Star Wars - rekord Anthony'ego Danielsa

Wraz z występem w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka aktor Anthony Daniels w aktorskich produkcjach uniwersum wystąpił już 12 razy w roli C-3PO. Tak wyglądało to w kolejności chronologicznej.

C-3PO - Anthony Daniels

Powyższa lista dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której Anthony Daniels wcielał się w popularnego C-3PO w aktorskich produkcjach. W to nie wlicza się podkładania głosu w animacjach oraz momentów, gdy grał cameo wcielając się w inne postacie.

Rola C-3PO w Ahsoce była krótka i miała związek z polityką Nowej Republiki. Pełnił on rolę emisariusza senator Lei Organy, która poprzez swój zmysł polityczny była w stanie wyciągnąć generał Herę Syndullę z tarapatów.

Star Wars: Ahsoka - 3 października zostanie wyemitowany finał sezonu.