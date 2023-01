Star Wars - generał Grievous miał być przykrywką kultowej postaci. Pomysł był rozważany

fot. materiały prasowe

Nowa ciekawostka pochodzi z wywiadu portalu Slashfilm ze scenarzystą animacji Wojny Klonów, Henrym Gilroyem. To właśnie on zdradził, że początkowo pomysł na generała Grievousa w filmie Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów był zupełnie inny.

Generał Grievous i ukryta tożsamość

Okazuje się, że George Lucas brał pod uwagę pomysł, by Grievous był przykrywką dla... Dartha Maula.

- To miało sens. Został on przecięty na pół, więc został teraz wsadzony w ciało robota. Cieszę się jednak, że Grievous stał się oryginalną postacią, ale to interesujące, że ludzie od konceptów prawie namówili George'a na ten pomysł.

Ostatecznie Darth Maul, który porzucił imię "darth" i pozostał Maulem, został wskrzeszony w serialu animowanym Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Choć początkowo decyzja była krytykowana i wywoływała mieszane opinie, z czasem ten Maul stał się jedną z najciekawszych i najlepszych postaci w Gwiezdnych Wojnach. W tym czasie był politykiem opanowującym Mandalorę i... gangsterem z własnym przestępczym imperium.