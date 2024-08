Telewizja zostawia w tyle kino. Gwiazda Sukcesji o spadku jakości filmów i Deadpool & Wolverine

fot. Marvel Studios

Brian Cox, którego możecie znać z roli Logana Roya w Sukcesji, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Edynburgu wypowiedział na temat współczesnych filmów, przytaczając przykład Deadpool & Wolverine. Spytany o niedawne sukcesy artystyczne seriali telewizyjnych stwierdził, że zastąpiły to, co niegdyś serwowało widzom kino.

Gwiazda Sukcesji ocenia współczesne kino

Stało się to, że telewizja robi teraz to, z czego niegdyś słynęło kino. Moim zdaniem kino jest teraz w bardzo złej kondycji. Straciło swoje miejsce, częściowo przez to, co dzieje się z Marvelem, DC i całą resztą. W pewnym sensie powoli zaczyna to implodować; zanika w tym fabuła.

Cox następnie odniósł się do filmu Deadpool & Wolverine, mówiąc o tym, jak takie filmy "zarabiają kupę kasy i są w stanie zadowolić każdego", ale jeśli chodzi o jakość, z czasem zaczyna się "rozwadniać" i widzowie zaczynają w kółko dostawać to samo.

Co ciekawe, aktor w filmie X-Men 2 zagrał Williama Strykera, który przekonał Logana, by stał się Wolverinem. Jednak przyznał się, że "zapomina" o fakcie, że niejako stworzył tego mutanta.

“Deadpool spotyka kolesia... Wolverine'a, którego stworzyłem, ale o tym zapomniałem. Właściwie, kiedy wypuszczają te filmy, zawsze jest w nich cząstka mnie, ale nigdy mi za to nie płacą” - podsumował żartobliwie gwiazdor Sukcesji.

Hugh Jackman Ryan Reynolds Dla niektórych aktorów kręcenie takich rzeczy stało się dobrą zabawą. Jeśli wiesz, żejest w stanie zrobić coś jeszcze, a także... ale to dlatego, że podążają tą drogą i w grę wchodzi box office. Zarobią kupę forsy. Nie możesz mieć im tego za złe.

Cox wyjawił także, że pracuje nad swoim debiutem reżyserskim, dziełem, które nazwał "listem miłosnym do Szkocji". Nic więcej jednak nie zdradził na ten temat.

