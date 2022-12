The Acolyte - Dafne Keen zdradza nowe informacje o serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen

youtube

The Acolyte może być serialem wyjątkowym, bo akcja produkcji rozgrywać się będzie 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia pokaże galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni.

Jedną z ważniejszych ról w serialu odegra Dafne Keen (Logan: Wolverine, Mroczne materie), która w jednym z wywiadów potwierdziła, że serial mocno skupi się na antagonistach. Przy okazji promocji 3. sezonu serialu HBO, aktorka została zapytana o swój udział w produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Jak wiecie, akcja rozgrywa się 100 lat przed trylogią prequeli i jest to pewnego rodzaju serial wyjaśniający, jak Sithowie przeniknęli do Jedi. To historia prowadzona z ich perspektywy, co nigdy wcześniej nie miało miejsca.

Showrunnerka Leslye Headland wcześniej stwierdziła, że The Acolyte poświęci dużo czasu ekranowego "antagonistom", ale nowością jest informacja, że serial skupi się na Sithach "infiltrujących" Jedi.

The Acolyte - obsada

W serialu wystąpią także Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Carrie Anne-Moss, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett i Dean-Charles Chapman. Data premiery nie została na razie ogłoszona.