The Acolyte - kiedy zwiastun serialu Star Wars? Najpierw pojawi się w kinach

fot. materiały prasowe

The Acolyte dostanie zwiastun w maju 2024 roku. Jak donosi dobrze poinformowany Cryptic4KQual i wsparty przez niezawodny Bespin Bulletin trailer zostanie dołączony do kinowej emisji filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo, który powraca do kin w wielu krajach świata już 3 maja. Wszystko z okazji 25. rocznicy od premiery.

The Acolyte - zwiastun już w maju

Dołączenie trailera The Acolyte do Mrocznego widma to trafna decyzja, bo jak wszyscy zauważają, serial osadzony jest 100 lat przed Gwiezdną Sagą. Epoka Wielkiej Republiki ma wizualne podobieństwa do czasów, w których rozgrywa się część pierwsza. Obaj podkreślają jednak, że tutaj fani zobaczą zapowiedź na wyłączność dla kin. To oznacza, że trailer, który według plotki, miałby wówczas też trafić do sieci, wyglądałby inaczej.

Wcześniej Lucasfilm zrobił coś podobnego przy ponownym wprowadzeniu do kin w Ameryce Północnej filmu Łotr 1. Wówczas dołączono ekskluzywną dla kin zapowiedź serialu Andor, która nie trafiła do sieci.

The Acolyte to serial, który opowiada historię o Sithach. To oni mają być bohaterami i to ich perspektywa ma być tutaj ważna, nie Jedi, ale ich spojrzenie na sytuację też zobaczymy. Data premiery serialu nie została ustalona. Nie wiadomo, czy Mroczne widmo trafi do polskich kin.