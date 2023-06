The Crown - twórcy oddadzą hołd królowej. Nowa aktorka w roli Elżbiety II

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Szósty i ostatni sezon The Crown, który opowiada o rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii, będzie mieć premierę jesienią 2023 roku na Netfliksie. Nadchodząca seria przedstawi wydarzenia rozgrywające się w latach 1997-2005, gdy w wypadku samochodowym zginęła księżna Diana (w tej roli Elizabeth Debicki), a premierem był Tony Blair (zagra go Bertie Carvel). Ponadto widzowie obejrzą początki związku księcia Williama i Kate Middleton.

Według tabloidu The Sun producenci w celu oddania hołdu królowej postanowili zatrudnić do specjalnych scen wszystkie trzy aktorki wcielające się do tej pory w Elżbietę II - Claire Foy (sezony 1-2), Olivię Colman (sezony 3-4) i Imeldę Staunton (sezony 5-6). Dodatkowo angaż dostała Viola Prettejohn, która ma zagrać młodszą wersję Elżbiety, gdy ta była księżniczką w czasie II wojny światowej. Zdjęcie młodej aktorki możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Crown - aktorki wcielające się w królową Elżbietę II

Viola Prettejohn