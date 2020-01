The French Dispatch - obsada, opis fabuły i data premiery filmu Wesa Andersona!

Wes Anderson to jeden z najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. Oczywistym jest, że jego najnowszy projekt jest przez wielu wyczekiwany z niecierpliwością. Do tej pory nie znaliśmy jednak wielu istotnych szczegółów dotyczących produkcji.

Wiemy już, że The French Dispatch ma mieć swoją premierę 24 lipca 2020 roku. Studio Searchlight Pictures ujawniło też pełną obsadę. W filmie wystąpią: Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric i Stephen Park. Jak widać, reżyserowi znów udało się skompletować znakomitą, gwiazdorską obsadę.

Wcześniejsze doniesienia, jakoby film miał być musicalem, okazały się nieprawdziwe. Nie trwa on - również wbrew pogłoskom - czterech godzin. Jedyne, co wiedzieliśmy do tej pory, to że The French Dispatch ma być listem miłosnym od reżysera do dziennikarzy. Akcja ma się rozgrywać w latach 50., głównie we francuskim miasteczku Angoulême. Głównym bohaterem ma być amerykański dziennikarz, który próbuje stworzyć we Francji własną gazetę i pisać o tym, co dla niego naprawdę istotne. Produkcja ma być podzielona na trzy ścieżki fabularne.

Nowy, oficjalny opis fabuły głosi:THE FRENCH DISPATCH to film, w którym w życie zostaje wcielony zbiór opowiadań z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu, publikowanego w fikcyjnym francuskim mieście w XX wieku.

To pierwszy film Andersona od czasu animowanej produkcji pt. Wyspa Psów, nominowanej do dwóch Oscarów.