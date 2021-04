Widzę, widzę - Naomi Watts gwiazdą remake'u austriackiego dreszczowca

fot. materiały prasowe

Dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts wystąpi w produkowanym przez Amazon Studios remake'u psychologicznego thrillera z 2014 roku pt. Ich seh, Ich seh, w USA znanego jako Goodnight Mommy, w Polsce zaś - Widzę, widzę.

Będzie to koprodukcja Amazona, Animal Kingdom i Playtime, którą Matt Sobel wyreżyseruje na podstawie scenariusza Kyle'a Warrena. Watts dołączy też do grona producentów - Severina Fialy i Veroniki Franz, którzy napisali i wyreżyserowali oryginał.

W oryginalnym filmie dziesięcioletni bracia bliźniacy, Lucas i Elias, spędzają wakacje w domku letniskowym. Są nierozłączni i niemal identyczni, choć jeden wygląda na bardziej strachliwego i wrażliwszego i ulega zwariowanym pomysłom nieokiełznanego brata. Ich matka wraca ze szpitala z twarzą owiniętą bandażami. Rozdrażniona, nieszczęśliwa i obolała nie przypomina dawnej słodkiej mamy, wprowadza we wspólne życie nowe zasady. Chłopcy z dnia na dzień nabierają podejrzeń, że nie jest tą, za którą się podaje. Tworzą opozycyjny front wobec jej coraz bardziej agresywnych zachowań. By odkryć, co stoi za obcością matki, sięgną po drastyczne środki.

Nie wiemy, jak wiernym remakiem będzie obraz Amazona. Jak mówi Sobel:

W naszej reinterpretacji "Widzę, widzę" strach przed porzuceniem - i straszna świadomość, że ci, którzy są blisko nas, mogą nie być takimi, jakimi się wydają - tworzą wciągający koszmar, pełen intensywnych doznań. Nie mogę się doczekać, aż opowiem tę zapierającą dech w piersiach historię z Amazonem i niezrównaną Naomi Watts.